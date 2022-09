Rosell es nega a declarar i la fiscalia manté la petició de presó

L’expresident del Barça Sandro Rosell ha tornat a seure al banc dels acusats per un presumpte delicte de frau fiscal. La fiscalia i l’Agència Tributària creuen que Rosell va defraudar més de 230.000 euros en l’IRPF del 2012 mitjançant la simulació de feines, despeses i ingressos a través d’una societat unipersonal dedicada a la intermediació i consultoria. Per això, i un cop s’ha negat a declarar aquest dilluns en el judici, el fiscal manté la petició de dos anys i nou mesos de presó per a l’empresari. El ministeri públic també demana l’abonament d’una multa de 300.000 euros i la prohibició d’obtenir subvencions públiques o incentius fiscals durant tres anys. La seva condemna també suposaria que no es pot presentar a eleccions durant el temps de condemna.

Rosell, que no ha respòs cap pregunta del fiscal, va defraudar suposadament 230.951 euros a Hisenda l’any 2012. Se li aplica un atenuant de reparació del dany perquè l’expresident blaugrana i empresari va ingressar la quota defraudada amb interessos, 287.911 euros, però tot i així se li demana presó. L’acusació creu que a través de la societat TOC SLU, que es va constituir el 2009, Rosell facturava aquest “gruix d’activitats” però l’empresa no tenia prou estructura per prestar tants serveis.

El fiscal sosté que l’empresa no va declarar l’IRPF

La firma estava domiciliada a casa de Rosell i les cinc persones que hi treballaven feien neteja i manteniment de l’habitatge on residia Rosell i la seva segona residència, una masia a Corçà, al Baix Empordà. A banda només hi treballava una persona fent la comptabilitat, l’atenció telefònica i la facturació, i ni Rosell ni la societat van tributar durant el 2012. Segons el fiscal era gràcies a aquesta empresa que Rosell obtenia rendes que no va declarar a l’IRPF, el que suposa defraudar 352.382 euros. El ministeri públic sosté que la societat va facturar a clients del mateix acusat per aquest valor, el que permeti “ocultar” la retribució de Rosell pels serveis a terceres persones.