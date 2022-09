El jutge rebutja la querella de Sandro Rosell tot i “l’aparença de delicte”

Poc recorregut. El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castellón ha decidit no admetre a tràmit la querella interposada per l’expresident del Barça, Sandro Rosell, contra el comissari José Manuel Villarejo i altres membres de la policia patriòtica. A més, descarta la petició de l’empresari de personar-se com a acusació particular en la causa coneguda com a Tàndem, -la macrocausa sobre les activitats del comissari d’Interior- ni en cap de les peces separades en què s’investiguen les contractacions privades al policia per prestar diversos serveis a través del Grup Zenyt. Ara bé sí que reconeix la “gravetat de les afirmacions” que recull l’escrit i la seva “aparença de delicte” i la “gravetat de les afirmacions”.

Pel jutge titular del Jutjat d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, les actuacions relatades a la querella presentada per Rosell contra Villarejo i altres comandaments policials del gabinet de l’exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, no compleixen els pressupostos legalment previstos per entendre que l’expresident blaugrana tingui la condició de perjudicat directe pels fets. En definitiva, García Castellón no aprecia cap indici que justifiqui la connexió entre els fets narrats a la querella i les investigacions obertes a Villlarejo.

Part dispositiva de la interlocutòria de l’Audiència Nacional per la que descarten admetre a tràmit la querella de Sandro Rosell contra la policia patriòtica/QS

Víctima operació Catalunya

Rosell demanava en la seva querella investigar si va ser o no víctima de l’operació Catalunya, el pla contra el Procés portat a terme contra la policia patriòtica. Així explicava al jutge el procés judicial que va viure, que va concloure en la seva absolució i com es connectava amb una sèrie d’articles de premsa, publicats per El Món i El Periódico, en què s’al·ludeix a la suposada existència d’una pluralitat d’irregularitats durant la tramitació. Un extrem que explica el mateix jutge en la seva interlocutòria d’inadmissió.

S’esmenta en la resolució, i addueint l’argumentari de la querella, la participació de Villarejo qui, segons el querellant, formaria part d’un entramat politicopolicial la finalitat del qual era dur a terme actuacions per desestabilitzar o frenar persones vinculades al moviment independentista català o vinculades, presumptament, a elles. Tot això, amb la finalitat de perjudicar-lo creant artificiosament una causa policial i judicial en contra de Roselll. El magistrat assenyala que, “sense posar en dubte la gravetat de les afirmacions contingudes a la querella, ni la possibilitat que aquests fets presentessin, indiciàriament, aparença de delicte, això és diferent que aquests fets hagin de ser investigats en el marc de les presents DP 96/2017”.

La interlocutòria afegeix que en la querella no es consigna la connexió dels fets narrats amb la causa que se segueix contra Jose Manuel Villarejo, en què s’investiga un mateix patró de conducta delictiva i que es basa en la contractació privada del excomissari, a través del Grup Zenyt, per prestar serveis que no podia fer atesa la seva situació de policia en actiu. L’instructor considera que del relat de la querella no es desprèn la intervenció directa de Villarejo en aquestes actuacions, “sinó que s’al·ludeix a altres subjectes i funcionaris públics en l’exercici de les seves funcions”. García Castellón també al·lega que no és la seva competència de la seva instrucció perquè al cas Tàndem s’estudien causes concretes per encàrrec a empreses, societats o corporacions vinculades a Villarejo.