La batussa entre Podem i PSOE frustren la comissió de l’Operació Catalunya

La comissió d’investigació sobre l’Operació Catalunya comença malament. De fet, el seu president, el veterà del PDeCAT, Ferran Bel, ha qualificat la situació de “ridícul”. Aquest migdia, la comissió ha aprovat una primera llista de compareixents que només conté dos noms. En concret es tracten de l’excomissari del Cos Nacional de Policia, José Manuel Villarejo i l’expresident de Banca Privada d’Andorra (BPA) Higini Cierco. Dos noms proposats pel PNB, de fet, els únics de la seva llista i que ha obtingut prou suports. Tot plegat, per la baralla interna que mantenen el PSOE i Unides Podem, que s’han bloquejat mútuament les llistes i, per tant, cap dels proposats per la resta de partits ha obtingut prou vots.

Unides Podem, per exemple, volien Antonio Garcia Farreras, i ampliar més la llista amb noms d’ascendència mediàtica i política. En aquest context, els socialistes havien presentat una llista de 23 noms que, aquesta vegada, tenia el suport dels partits independentistes, però Unides Podem ha decidit fer el boicot si el PSOE no acceptava la totalitat dels seus vots. Després de la reunió, s’han trobat els portaveus de les formacions per tal d’assenyalar una reunió per demà i poder acordar un altre sistema de votació dels plans de treball, com ara, que es puguin votar noms de manera individual i no amb llistes tancades.

El mes de maig, comença

En tot cas, la comissió començarà la seva singladura el pròxim 10 de maig quan estan citats els dos compareixents aprovats. Un cop s’hagi posat en marxa bans del 28-M per continuar els treballs després de les eleccions. Si passa això amb tota probabilitat s’habilitarà el mes de juliol per continuar amb els treballs de la comissió d’investigació. En tot cas, els portaveus defensen posar en marxa la comissió i ampliar el llistat de compareixents.

De fet, els socialistes havien modificat substancialment la seva proposta tot i que eviten que comparegui l’expresident espanyol, Mariano Rajoy. La setmana passada van registrar una nova proposta on hi havia comandaments policials de Catalunya, com l’excap Superior del CNP a Catalunya, Narcís Ortega, o el president de Drets, l’advocat Agustí Carles, l’exdirector del SEPBLAC Juan Manuel Vega Serrano o Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal i l’exsecretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez.

“Ni tan sols s’ha aprovat la llista del PSOE que si incloïa diverses de les persones que nosaltres havíem demanat”, ha afirmat. Nogueras ha dit que hi ha voluntat “de treure suc” a la comissió i a les compareixences aprovades per “posar llum a aquesta deixalleria”.