Pablo Motos, molt desagradable davant la petició d’un convidat famós

Pablo Motos ha mostrat la seva cara més desagradable en el programa d’El Hormiguero d’aquest dimarts. Els convidats eren els protagonistes d’UPA Next, que han viscut un retrobament molt desitjat pels fans de la icònica sèrie de ball. Entre ells destacava la presència del preferit de molta gent, el Miguel Ángel Muñoz.

L’actor és un dels afortunats que compta amb el carnet platí del programa perquè hi ha acudit moltes vegades. I això què suposa? Una sèrie d’avantatges com poder entrar a plató en descapotable i fer peticions especials al presentador.

Tot ha començat amb molt bon rotllo entre ells, amb Pablo Motos alabant que sempre entri al joc i segueixi el corrent en les diferents seccions del programa. Ha estat en aquest punt quan Miguel Ángel ha demanat fer servir el privilegi del club VIP: “Puc demanar el que vulgui, no? Doncs et llenço una proposta en directe. Ho he estat pensant tota la setmana… A vegades has hagut de faltar al programa i, encara que no vull que et passi, et demano com a convidat platí que sigui jo qui presenti el programa la pròxima vegada que no puguis venir. I, com a convidat generós que soc, ho faré per amor a l’art”.

Miguel Ángel Muñoz rep una clatellada de Pablo Motos | Antena 3

El presentador s’ha quedat amb la boca oberta davant d’aquesta petició, fins al punt que s’ha quedat en silenci durant uns segons. El que l’actor no s’esperava era que Pablo Motos esclatés de males maneres: “Acabes de demanar l’única cosa que no es pot demanar, ja que a la lletra petita del convidat platí es pot llegir que es pot demanar qualsevol cosa excepte ximpleries“.

La resposta era molt tallant, però Miguel Ángel ha intentat insistir: “Però no et demano que ho deixis o que no presentis, sinó que em truquis si algun dia estàs malalt”. Ha estat llavors quan l’altre s’ha adonat que havia estat molt dur i ha intentat abaixar el to: “És que ho faries millor que jo”. El convidat, insistent, li ha tornat a demanar: “Mira, fem una votació popular i que la gent ho decideixi”. A Pablo Motos no li ha semblat una bona idea i ha volgut tancar el tema d’arrel: “Jo no deixo res a votació popular. Anem a publicitat”, ha dit per poder canviar de tema definitivament.

Una escena que han intentat camuflar amb riures, però que ha demostrat com és el Pablo… incapaç de dir-li que sí només per quedar bé encara que després no complís amb el que havia dit. A més a més, que seria difícil poder complir aquest desig tenint en compte que mai no falta a la seva cita amb el programa. Ahir mateix, de fet, el presentador els entrevistava amb el braç enguixat i en cabestrell després de l’operació del tríceps a la qual es va sotmetre fa menys d’una setmana.