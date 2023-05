Pablo Motos explica per què ha hagut de ser operat: “Una avaria seriosa”

Pablo Motos ha aparegut a El Hormiguero amb el braç en cabestrell, una imatge que ja no resulta estranya per als teleespectadors perquè recentment ha estat operat diverses vegades. En aquesta ocasió, però, el presentador ha reconegut que s’ha tractat d’un dels pitjors ensurts en la seva salut que ha experimentat mai. S’ha trencat el 90% del tríceps, una dada impactant que espanta per si mateixa i demostra que les conseqüències podrien haver estat molt greus. I com s’ho ha fet? Ell mateix ha explicat que estava practicant boxa quan, de sobte, el múscul del braç es trencava de mala manera.

Va haver de córrer cap a l’hospital i allà va ser operat d’urgència per evitar que allò es convertís en quelcom irreversible. Ho hauria passat malament, encara que això no ha impedit que faltés a la seva cita amb els teleespectadors d’Antena 3. No s’ha agafat la baixa, ja que considera que pot treballar perfectament encara que tingui el braç així.

Pablo Motos torna a lesionar-se | Antena 3

Pablo Motos explica com s’ha trencat el braç en aquesta ocasió

I què ha explicat en aquesta reaparició? Bàsicament, ha insistit que no es tracta d’una ximpleria i ha agraït l’ajuda del seu metge de confiança: “Us he d’explicar una cosa personal. El passat divendres, mentre practicava boxa, em vaig trencar el 90% del tríceps. Aquesta és una avaria molt seriosa, ja que només em va quedar un filet per subjectar el múscul. Em van haver d’operar d’urgència i la veritat és que encara continuo afectat perquè tot va passar molt ràpidament a partir d’aquell moment”.

“Una vegada més, m’ha salvat la vida el metge Ángel Villamor. És el millor cirurgià d’Espanya, una persona única, amb bondat, generositat i entrega. Si no hagués estat per ell, hauria perdut tota la força en el braç per sempre i part de la mobilitat. Li envio tot el meu agraïment. M’ha alliberat d’una grossa… Aquesta vegada ha estat grossa. Quan estàs a punt d’operar-te tens molta inseguretat. Ell, abans que m’adormís, em va donar seguretat. Em va dir que era fàcil, que em deixaria el braç superbé perquè d’aquí a dos mesos pugui tornar a fer el burro. Així dona gust. Només dic una cosa, els polítics o la gent que sortim a televisió podem cridar l’atenció, però els metges bons són el millor que té la nostra societat. Cuidem-los”, ha afegit.

També ha agraït una doctora o infermera que l’hauria ajudat durant l’operació: “Li vull donar les gràcies a Mayte perquè estava allà mirant-me en el quiròfan amb tendresa, fent-me carícies per alleugerir l’ensurt que duia. La primera vegada que m’operen, i ja en porto cinc, vaig entrar en pànic al quiròfan i allà estava ella. Em va agafar de la mà fins que l’anestèsia em va adormir. Aquella mirada no s’oblida”.

El presentador d’El Hormiguero dona les gràcies a la dona pel seu suport

A més a més, no ha volgut oblidar-se del suport de la seva dona. Deu estar acostumada a veure’l entrar a quiròfan, però mai no és fàcil: “També li vull donar les gràcies a la meva dona, que sempre li dona un toc d’humor. Ella fa que quan les coses estan fotudes, la vida s’estovi. Quan estava sortint de l’anestèsia, que no sabia molt bé on era, se’m va quedar mirant. Em va dir que em posés dempeus i em va fer una foto perquè deia que era supermanco“, diu tot fent referència a la instantània que va publicar a Instagram.

Pablo Motos, operat d’urgència | Instagram

Una altra lesió que demostra que el valencià no va amb molt de compte quan entrena i que cada vegada es trenca més fàcilment.