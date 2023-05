Foto impactant de Pablo Motos, operat d’urgència després d’un accident

Pablo Motos ha hagut de ser operat d’urgència. El presentador d’El Hormiguero ha tingut un ensurt i els metges han hagut d’intervenir ràpidament, ja que s’ha trencat el tríceps pràcticament sencer i això podia tenir conseqüències irreparables. Ell mateix ha explicat què ha passat i com es troba en un post en el seu perfil d’Instagram: “M’he trencat el 90% del tríceps i m’han hagut d’operar d’urgència”.

Ha escrit aquest comunicat al costat d’una foto en la qual se’l veu en calçotets enmig de l’habitació de l’hospital amb la bata col·locada com si fos una capa: “En sortir de l’anestèsia, sense saber molt bé on era, la meva dona em va dir que em posés dempeus i em va fer aquesta foto. Ara em diu supermanco. Aquesta nit us ho explico tot, quin ensurt“.

En aquest comunicat, deixa clar que l’incident no el farà agafar la baixa. El valencià estarà al programa d’aquesta nit, on diu que donarà detalls sobre com s’ha fet això. El veurem amb el braç completament embenat i cabestrell, previsiblement. No ha dit quan ha tingut lloc aquesta intervenció, però se suposa que seria durant el cap de setmana.

Pablo Motos, operat d’urgència | Instagram

Els amics de Pablo Motos asseguren que s’ha trencat el braç mentre entrenava

Fonts properes a Pablo Motos asseguren a 20 Minutos que la ruptura va fer-se-la mentre entrenava, un exercici en què hauria fet un mal gest o hauria patit una caiguda que li ha provocat una ruptura que podria tenir-lo així bastant de temps.

No és el primer cop en què presenta el programa amb el braç així, però també és cert que mai no se l’havia trencat d’una manera tan exagerada. Caldrà esperar a la seva aparició a Antena 3 per conèixer més detalls de l’última lesió, la que s’ha fet als 57 anys.