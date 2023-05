Foto impactante de Pablo Motos, operado de urgencia después de un accidente

Pablo Motos ha tenido que ser operado de urgencia. El presentador de El Hormiguero ha tenido un susto y los médicos han tenido que intervenir rápidamente, ya que se ha roto el tríceps prácticamente entero y esto podía tener consecuencias irreparables. Él mismo ha explicado qué ha pasado y cómo se encuentra en un post en su perfil de Instagram: «Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia».

Ha escrito este comunicado junto a una foto en la que se le ve en calzoncillos en medio de la habitación del hospital con la bata colocada como si fuera una capa: «Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me dice supermanco . Esta noche os lo explico todo, qué susto«.

En este comunicado, deja claro que el incidente no lo hará coger la baja. El valenciano estará en el programa de esta noche, donde dice que dará detalles sobre cómo se ha hecho esto. Lo veremos con el brazo completamente vendado y con cabestrillo, previsiblemente. No ha dicho cuándo ha tenido lugar esta intervención, pero se supone que sería durante el fin de semana.

Pablo Motos, operado de urgencia | Instagram

Los amigos de Pablo Motos aseguran que se ha roto el brazo mientras entrenaba

Fuentes próximas a Pablo Motos aseguran a 20 minutos que la ruptura se la hizo mientras entrenaba, un ejercicio en el que habría hecho un mal gesto o habría sufrido una caída que le ha provocado una ruptura que podría tenerlo así bastante de tiempo.

No es la primera vez en que presenta el programa con el brazo así, pero también es cierto que nunca se lo había roto de una manera tan exagerada. Habrá que esperar a su aparición en Antena 3 para conocer más detalles de la última lesión, la que se ha hecho a los 57 años.