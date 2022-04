Pablo Motos reconeix que pateix seqüeles per culpa d’una mala operació

Pablo Motos ha revelat aquest dilluns un dels seus secrets millor guardats. El presentador tornava de vacances després d’uns dies de Setmana Santa lluny de casa, concretament des de les platges de Miami. El primer entrevistat ha estat l’actor Ricardo Darín, que només veure’l li deia que no recordava que dugués ulleres. Això ha donat ales al valencià per explicar per què porta aquest complement encara, després que fos operat de la vista a principis del 2019.

El problema? Que un dels ulls no va quedar del tot bé en aquesta intervenció i encara les necessita, malgrat li van assegurar que seria qüestió de tres mesos: “Em van operar regular i després vaig haver de posar-me ulleres. El meu problema inicial va corregir-se, però els metges em recomanen que me les tregui el mínim possible. Et reconec, però, que amb elles no acabo de veure bé tampoc“.

La idea era que les dugués en els tres mesos posteriors a l’operació, el temps necessari perquè la ferida cicatritzés. Les seqüeles van ser més importants del que s’esperaven i això encara el preocupa: “No m’atabalis parlant de més operacions, si us plau”, deia quan el convidat feia broma sobre el tema.

Aquest problema de salut el persegueix des de fa tres anys, el que el força a continuar amb les ulleres encara que ell reconeix que preferiria poder treure-se-les. De moment continuen fent-li revisions per veure com evoluciona el tema, pendents d’una possible recuperació que els permeti tornar a operar-lo per aconseguir el resultat esperat. Ell no va quedar gens content amb el resultat de la primera, per això, el que f que tingui molts dubtes abans d’acceptar tornar a passar per quiròfan. Les ulleres s’han acabat convertint en un dels seus senyals d’identitat, realment, ja que seria estrany tornar a veure’l presentar sense aquest complement.