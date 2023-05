Pablo Motos explica por qué ha tenido que ser operado: «Una avería seria»

Pablo Motos ha aparecido en El Hormiguero con el brazo en cabestrillo, una imagen que ya no resulta extraña para los telespectadores porque recientemente ha sido operado varias veces. En esta ocasión, sin embargo, el presentador ha reconocido que se ha tratado de uno de los peores sustos en su salud que ha experimentado nunca. Se ha roto el 90% del tríceps, un dato impactante que asusta por sí mismo y demuestra que las consecuencias podrían haber sido muy graves. ¿Y cómo se lo ha hecho? Él mismo ha explicado que estaba practicando boxeo cuando, de repente, el músculo del brazo se rompía de mala manera.

Tuvo que correr hacia el hospital y allí fue operado de urgencia para evitar que aquello se convirtiera en algo irreversible. Lo habría pasado mal, aunque esto no ha impedido que faltara a su cita con los telespectadores de Antena 3. No se ha cogido la baja, ya que considera que puede trabajar perfectamente aunque tenga el brazo así.

Pablo Motos vuelve a lesionarse | Antena 3

Pablo Motos explica cómo se ha roto el brazo en esta ocasión

¿Y qué ha explicado en esta reaparición? Básicamente, ha insistido en que no se trata de una tontería y ha agradecido la ayuda de su médico de confianza: «Os tengo que explicar una cosa personal. El pasado viernes, mientras practicaba boxeo, me rompí el 90% del tríceps. Esta es una avería muy seria, ya que solo me quedó un filo para sujetar el músculo. Me tuvieron que operar de urgencia y bien es verdad que aún continúo afectado porque todo pasó muy rápido a partir de aquel momento».

«Una vez más, me ha salvado la vida el médico Ángel Villamor. Es el mejor cirujano de España, una persona única, con bondad, generosidad y entrega. Si no hubiera sido por él, habría perdido toda la fuerza en el brazo por siempre jamás y parte de la movilidad. Le envío todo mi agradecimiento. Me ha liberado de una gorda… Esta vez ha estado gorda. Cuando estás a punto de operarte tienes mucha inseguridad. Él, antes de que me durmiera, me dio seguridad. Me dijo que era fácil, que me dejaría el brazo superbién para que de aquí a dos meses pueda volver a hacer el burro. Así da gusto. Solo digo una cosa, los políticos o la gente que salimos en televisión podemos llamar la atención, pero los médicos buenos son lo mejor que tiene nuestra sociedad. Cuidémoslos», ha añadido.

También ha agradecido una doctora o enfermera que le habría ayudado durante la operación: «Le quiero dar las gracias a Mayte porque estaba allí mirándome en el quirófano con ternura, haciéndome caricias para aligerar el susto que llevaba. La primera vez que me operan, y ya llevo cinco, entré en pánico al quirófano y allá estaba ella. Me cogió de la mano hasta que la anestesia me durmió. Aquella mirada no se olvida».

"Una vez más, me ha salvado la vida Ángel Villamor y su equipo. Los médicos buenos son los héroes más valiosos de nuestra sociedad", Pablo Motos nos explica lo que le ha ocurrido #MartaDíazEH pic.twitter.com/yPWWTRxTIi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 8, 2023

El presentador de El Hormiguero da las gracias a su mujer por su apoyo

Además, no ha querido olvidarse del apoyo de su mujer. Debe de estar acostumbrada a verlo entrar a quirófano, pero nunca es fácil: «También le quiero dar las gracias a mi mujer, que siempre le da un toque de humor. Ella hace que cuando las cosas están jodidas, la vida se ablande. Cuando estaba saliendo de la anestesia, que no sabía muy bien donde estaba, se me quedó mirando. Me dijo que me pusiera de pie y me hizo una foto porque decía que era supermanco «, dice haciendo referencia a la instantánea que publicó en Instagram.

Pablo Motos, operado de urgencia | Instagram

Otra lesión que demuestra que el valenciano no va con mucho cuidado cuando entrena y que cada vez se rompe más fácilmente.