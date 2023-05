Pablo Motos, muy desagradable ante la petición de un invitado famoso

Pablo Motos ha mostrado su cara más desagradable en el programa de El Hormiguero de este martes. Los invitados eran los protagonistas de UPA Next , que han vivido un reencuentro muy deseado por los fans de la icónica serie de baile. Entre ellos destacaba la presencia del preferido de mucha gente, Miguel Ángel Muñoz.

El actor es uno de los afortunados que cuenta con el carné platino del programa porque ha acudido muchas veces. ¿Y esto qué supone? Una serie de ventajas como poder entrar a plató en descapotable y hacer peticiones especiales al presentador.

Todo ha empezado con muy buen rollo entre ellos, con Pablo Motos alabando que siempre entre al juego y siga la corriente en las diferentes secciones del programa. Ha sido en este punto cuando Miguel Ángel ha pedido usar el privilegio del club VIP: «Puedo pedir el que quiera, ¿no? Pues te tiro una propuesta en directo. Lo he estado pensando toda la semana… A veces has tenido que faltar en el programa y, aunque no quiero que te pase, te pido como invitado platino que sea yo quien presente el programa la próxima vez que no puedas venir. Y, como invitado generoso que soy, lo haré por amor al arte».

Miguel Ángel Muñoz recibe un zasca de Pablo Motos | Antena 3

Miguel Ángel Silvestre no convence a Pablo Motos en El Hormiguero

El presentador se ha quedado con la boca abierta ante esta petición, hasta el punto que se ha quedado en silencio durante unos segundos. Lo que el actor no se esperaba era que Pablo Motos estallara de malas maneras: «Acabas de pedir lo único que no se puede pedir, puesto que en la letra pequeña del invitado platino se puede leer que se puede pedir cualquier cosa excepto tonterías«.

La respuesta era muy cortante, pero Miguel Ángel ha intentado insistir: «Pero no te pido que lo dejes o que no presentes, sino que me llames si algún día estás enfermo». Ha sido entonces cuando el otro se ha dado cuenta de que había estado muy duro y ha intentado bajar el tono: «Es que lo harías mejor que yo». El invitado, insistente, se lo ha vuelto a pedir: «Mira, haz una votación popular y que la gente lo decida». A Pablo Motos no le ha parecido una buena idea y ha querido cerrar el tema de raíz: «Yo no dejo nada a votación popular. Vamos a publicidad», ha dicho para poder cambiar de tema definitivamente.

Una escena que han intentado camuflar con risas, pero que ha demostrado cómo es Pablo… incapaz de decirle que sí solo para quedar bien aunque después no cumpliera con lo que había dicho. Además, que sería difícil poder cumplir este deseo teniendo en cuenta que nunca falta a su cita con el programa. Ayer mismo, de hecho, el presentador les entrevistaba con el brazo escayolado y en cabestrillo después de la operación del tríceps a la que se sometió hace menos de una semana.