Raquel Sánchez diu que Aragonès “utilitza” l’avaria a l’R2 per fer campanya

La ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha respost a les declaracions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest matí, en què ha lamentat que la incidència a la R2 Sud que afecta el servei des de fa una setmana és causa de “dècades de falta d’inversió”. A això, Sánchez ha assegurat que el govern espanyol “està invertint com mai” en la xarxa de Rodalies, com recull l’ACN. Després d’una visita a l’estació de Gavà, Aragonès ha denunciat que, el servei de Renfe a Catalunya, “no ha estat una prioritat política dels governs espanyols”; mentre que, en una roda de premsa aquest mateix matí, la ministra ha acusat el Govern de “pretendre utilitzar” la incidència per “fer la seva campanya” electoral. La titular de Transports ha tornat la patata calenta al president català i l’hi ha reclamat que es preocupi “del que realment li correspon i no soluciona, com el caos generat pel que fa a les oposicions“.

Sánchez ha assegurat que l’executiu espanyol “treballa per solucionar i per millorar la xarxa ferroviària hi hagi o no hi hagi campanyes electorals en marxa” i ha insistit que, “des del primer dia”, estan centrats “a solucionar el problema” que afecta la R2 Sud -i que es preveu que no recuperi la normalitat fins d’aquí a unes tres o quatre setmanes-. Ha demanat disculpes als usuaris de Rodalies afectats i ha assegurat que estan intentant “normalitzar el servei al més aviat possible”. “Hem donat totes les explicacions, hem mobilitzat tots els recursos materials i humans per poder-ho resoldre”, ha defensat.

La titular de Transports ha “discrepat” amb Aragonès i ha recordat que “partim d’una dècada de desinversions”, i ha afegit que “això no ho podem arreglar ni en quatre dies ni en quatre anys”.

Passatgers esperant a l’andana l’arribada d’un tren a l’estació de Rodalies de Gavà | ACN (Albert Segura)

Illa avisa que el Govern perd “credibilitat”

El líder del PSC, Salvador Illa, també ha criticat Aragonès per intentar fer campanya amb la incidència a la R2 Sud. En una roda de premsa a la seu del partit, Illa ha rebutjat les crítiques a Rodalies pel caos que ha provocat la incidència que es va produir fa dies i ha demanat a Aragonès que no faci “safareig en campanya” i li ha recordat que ell també ha de complir. Per això, el líder socialista ha exigit que en matèria ferroviària “engegui ja la dinàmica de col·laboració”.

A més, Illa ha advertit el president català que si no “compleix els compromisos” sobre infraestructures que va signar amb el PSC per aprovar els pressupostos -com la B-40, que va amb “retard- està “comprometent la seva credibilitat”.

Aragonès va enviar una carta a la ministra

Aragonès va criticar la “inacceptable” reacció del govern espanyol davant l’avaria a la R2 Sud en una carta enviada dissabte a la ministra de Transports i va tornar a reclamar el traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat.

En aquesta mateixa línia, en un article publicat a l’Ara, el president del Govern va proposar articular una “aliança de país” entre administracions, agents socioeconòmics i entitats de la societat civil per exigir al govern espanyol que fes efectiu el traspàs i les inversions necessàries al servei.