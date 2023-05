Renfe cedeix i posa un bus per a tota la R2 Sud mentre duri l’avaria

Ha passat gairebé una setmana des que es va produir l’avaria a Gavà, però, finalment, Renfe ha cedit i ha acceptat implementar un servei complementari amb un bus llançadora que cobrirà tota la línia R2 Sud de Rodalies. Quan es va produir la incidència, l’operadora ferroviària no va oferir cap transport alternatiu i va ser el Govern qui el va activar, avisant que passarien la factura a la companyia. Després de la reunió amb l’executiu català, Renfe va decidir incorporar un servei alternatiu, però que només feia un tram de la línia. Aquest diumenge, la companyia ha anunciat que reforçarà l’oferta a la R2 Sud amb un bus llançadora entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. El servei estarà disponible a l’hora punta dels matins de dilluns a divendres, entre les sis i les nou del matí, que farà el recorregut fins a Barcelona. Per a la tornada a Sant Vicenç de Calders, el transport alternatiu funcionarà entre les sis i dos quarts de nou de la nit. Aquesta mesura estarà en funcionament mentre duri l’avaria, que podria allargar-se entre tres i quatre setmanes.

L’objectiu és donar continuïtat fins a Barcelona als trens Regionals (R13, R14, R15, R16 i R17) que, derivat de la restricció de capacitat al tram entre Castelldefels i el Prat de Llobregat, han de finalitzar el seu recorregut a Sant Vicenç. Renfe ha detallat que s’oferiran 35.000 places setmanals en els serveis complementaris de busos llançadora amb Barcelona de Castelldefels, Gavà i Sant Vicenç de Calders i els usuaris no hauran de pagar res, ja que són vàlids els títols de transport de Rodalies.

Renfe ha activat aquest servei complementari perquè les capçaleres de servei de la línia R2 Sud, que a Sant Vicenç de Calders han de finalitzar alguns trens per les restriccions de capacitat i que a Gavà es va produir la incidència. Al tram de Sant Vicenç de Calders a Cubelles, el nombre de freqüències de pas és l’habitual i els viatgers de la R2 Nord disposen d’un tren cada mitja hora a cada sentit. L’operadora de Rodalies a Catalunya ha remarcat que continua treballant per ampliar aquests serveis de busos llançadora i està contactant amb empreses del sector que puguin disposar de disponibilitat de vehicles i conductors.

Un usuari treu el cap en un tren de Rodalies aturat a l’estació de Gavà, on s’ha produït l’avaria que afecta des de fa dies l’R2 Sud | ACN (Albert Segura)

13 minuts més de viatge a la R2 Sud

Un dels efectes directes de la incidència a la R2 Sud és que, amb la implementació de nous horaris en els serveis d’aquesta línia, el temps total de viatge s’ha incrementat en 13 minuts. Renfe ha insistit que l’adaptació dels horaris, que funcionen des d’aquest dissabte, permet un servei amb informació real de temps de pas, així com un temps de viatge assimilat a les circumstàncies que comporta la gestió de la circulació amb ‘bloqueig telefònic nominal’ entre Castelldefels i el Prat.

Amb l’objectiu de mantenir la freqüència a la R2 nord, el servei de trens Regionals de la R11 (Portbou-Girona-Barcelona) es manté com l’habitual i efectuaran parada a les estacions que es troben en el tram entre Granollers Centre i Barcelona. Pel que fa als tres trens Intercity per sentit que circulen al tram afectat per la incidència, es farà un transbord per carretera entre l’Hospitalet de l’Infant i Barcelona-Sants.