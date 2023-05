La CUP retreu a ERC que no hagi negociat el traspàs de Rodalies amb el PSOE

La CUP ha carregat contra ERC per no haver “tingut nassos” de negociar el traspàs de Rodalies en els seus pactes amb el PSOE. Ho ha dit aquest dissabte la diputada de la CUP, Laia Estrada, un acte a Santa Coloma de Gramenet on el partit ha donat el tret de sortida a la precampanya electoral i on ha presentat les seves 167 candidatures als comicis. Estrada ha retret als republicans que sí que hagin “traslladat el Vallès per permetre el quart cinturó, que no tenen vergonya”. La candidata a l’alcaldia de Barcelona, Basha Changue, ha assegurat que la seva formació tornarà a l’ajuntament per “fer fora els voltors de la ciutat, defensar el dret a l’habitatge i recuperar la llei catalana de contenció de rendes perquè és de mínims”.

Estrada, en la mateixa línia que la seva companya de partit, ha recriminat que la llei d’habitatge del govern espanyol aprovada amb el suport de la formació d’Oriol Junqueras “no regula el lloguer, ni impedeix desnonaments, ni preveu el lloguer social”. Considera que “és una maniobra electoralista feta a mida dels fons voltors”. La cupaire ha instat a ERC, Junts i Comuns a què aprofitin la majoria al Parlament per recuperar la llei de contenció de rendes per garantir el dret a l’habitatge digne.

La candidata de la CUP-Crida per Palma, Jero Bonnín; l’alcaldable per Barcelona, Basha Changue, i Aitor Blanc, candidat de Santa Coloma de Gramenet | ACN (Carola López)

Crida a ERC, Comuns i Junts

Changue ha demanat a ERC, Comuns i Junts que se “sumin al sentit comú” i ha recordat que “la gent no viu de bones intencions, ni els lloguers es paguen amb grans proclames”. “No s’entén, gent sense cases i cases sense gent”, ha acabat cridant tot recordant el moviment per l’habitatge.

Les diputades també han fet insistit en la importància de garantir una xarxa de transport pública digne mitjançant més recursos. “Prou d’aquest sistema ferroviari que ens roba la vida, que no tenim ni idea de quan arribarem a casa”, ha apuntat Estrada tot retraient l’avaria de l’R2 Sud de Rodalies que ha provocat un caos important aquesta última setmana en el servei de la línia.

“Rufián, deixi d’utilitzar les conselleries”

El candidat per Santa Coloma de Gramenet, Aitor Blanc, s’ha adreçat al candidat d’ERC al mateix municipi, Gabriel Rufián, i l’ha instat a “deixar d’utilitzar les conselleries de la Generalitat com a eina electoral”. “La seguretat als nostres carrers es garanteix amb pa, sostre, treball i educació”, ha afirmat tot considerant que no millorarà disfressant-se de xèrif per anunciar “més policia i càmeres de videovigilància”. “Volem més seguretat, sí, la seguretat de viure bé” ha sentenciat.