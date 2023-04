Més de cent municipis catalans ja saben qui guanyarà les eleccions del 28-M

Més d’un centenar de municipis de Catalunya arribaran a les eleccions municipals del 28 de maig sabent qui serà el pròxim alcalde o alcaldessa. Després que acabés el termini per presentar candidatures, fins a 109 municipis catalans —un 11,5% dels 947 que hi ha al país— ja saben que només tenen una opció a qui votar. En la gran majoria de casos es tracta de localitats petites on només concorren candidatures locals que tenen el suport dels grans partits, sobretot d’ERC i Junts.

Una de les poques excepcions és Sant Pere de Torelló (Osona), una localitat de 2.500 habitants on ERC ja té assegurada la victòria. Els republicans són l’única candidatura a 52 municipis, seguits de Junts, que guanyaran en 33 municipis sense esperar al 28-M, segons les dades recopilades per TV3. El PSC, amb cinc, i la CUP i el PDeCAT, amb un cadascun, també són l’única força que es presenta alguns municipis. En la resta de casos, com a Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell), Rupià (Baix Empordà) o Salomó (Tarragonès), els guanyadors són partits locals independents que no han arribat a cap acord amb les principals forces polítiques.

Imatge d’arxiu d’un col·legi electoral | ACN

Aquests són els municipis que ja tenen guanyador abans del 28-M