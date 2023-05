Aragonès critica la Moncloa per la “inacceptable” reacció a l’avaria a l’R2

El president del Govern, Pere Aragonès, ha carregat contra el govern espanyol per com s’ha gestionat l’avaria que afecta el servei a l’R2 Sud de Rodalies des d’última hora de dilluns. En una carta a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, Aragonès ha criticat la “inacceptable” reacció de l’executiu de Pedro Sánchez i ha tornat a insistir en el traspàs del servei a la Generalitat. En l’escrit, al qual ha tingut accés l’ACN, el president català s’ha queixat que “ningú assumeix la responsabilitat i les respostes que s’ofereixen es limiten a excuses poc convincents i que en cap cas resolen el problema estructural que patim”. Aragonès reclama “solucions immediates” i “compromisos polítics” per revertir l’oferta “deficient” de Renfe a Catalunya. També ha confirmat que dilluns visitarà l’estació de Gavà per conèixer de primera mà la incidència i les previsions de restitució del servei amb plenitud.

En la missiva, Aragonès insisteix en la preocupació “màxima” del seu executiu pel “mal funcionament crònic” del servei de Rodalies a Catalunya, una infraestructura essencial que “dia rere dia pateix retards i incidències”. Ha remarcat que la incidència que afecta l’R2 Sud i per a la qual no es preveu solució fins d’aquí a tres o quatre setmanes “s’afegeix a les incidències que els milers d’usuaris del servei pateixen de forma quotidiana”.

Un comboi ple de passatgers a l’estació de Castelldefels aquest dimarts a causa de la incidència a l’R2 sud de Rodalies Catalunya | ACN (Àlex Recolons)

Avisa que “ningú es pot inhibir” aquesta vegada

El president de la Generalitat considera “del tot inacceptable” la manera com ha reaccionat la Moncloa a aquesta avaria i ha recordat que a Catalunya fa anys que es denuncia “l’abandó i la manca d’inversions” de la xarxa de Rodalies al territori. Avisa que, davant d’aquest nou problema, “ningú es pot inhibir, i menys els responsables polítics directes”. Aragonès ha apuntat que aquest és un problema polític que “va més enllà de les explicacions tècniques que puguin donar Adif i Renfe, i que exigeix explicacions i compromisos polítics per revertir el funcionament d’un servei deficient que la ciutadania de Catalunya no es mereix”. Finalment, ha exigit que “tothom exerceixi la responsabilitat que li pertoca”. En aquest sentit, ha insistit que “calen solucions immediates, cal executar totes les inversions pendents i cal fer efectiu el traspàs del servei de Rodalies per assegurar l’eficiència del servei”.

Renfe reconeix els efectes de l’avaria

Aquest mateix dissabte, Renfe ha assegurat que és conscient de les conseqüències per a la mobilitat que té l’avaria a Gavà. En declaracions a RAC1, el portaveu de la companyia, Antonio Carmona, ha afirmat que estaran “encantats d’explicar-se” en la visita de dilluns d’Aragonès. “Nosaltres encantats d’explicar-nos, de detallar com va afectar la incidència, com s’ha de prestar el servei quin esforç s’ha fet”, ha dit Carmona, que ha remarcat la “complexitat” de la incidència.