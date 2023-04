Junts per Catalunya presentarà llista en 728 municipis per al 28-M

Junts per Catalunya presentarà llista a 728 municipis. Així ho ha anunciat el secretari general del partit, Jordi Turull, i el seu secretari de Política Municipal, David Saldoni. “Són les primeres eleccions a les quals ens presentem”, ha dit Turull, qui ha recordat que Junts és un partit amb tres anys de vida. El secretari general de Junts ha assegurat que les eleccions municipals són “aquells comicis on es veu quina implantació territorial tens” i ha tornat a recordar que per al seu partit és tan “important la capital de Catalunya com el poble més remot del país”.

L’objectiu de Turull, inicialment, era presentar fins a 800 llistes, tot i que ha reconegut que es va marcar aquest objectiu per maximitzar la consecució de llistes. En les últimes eleccions, en les quals l’espai convergent anaven plegats, la marca Junts per Catalunya va aconseguir fins a 772 llistes arreu del país. Ara, Junts en presenta 728, mentre que el PDeCAT, sota el paraigua d’Ara Pacte Local, n’ha assolit 181. En canvi, Esquerra Republicana ha aconseguit llistes en 804 municipis, el PSC, 615, i la CUP, 167 candidatures.

El secretari general i política municipal de JxCat, David Saldoni, presentant el lema ‘Gent de debò’ Data de publicació: dijous 01 de desembre del 2022, 11:11 Localització: Barcelona Autor: Sílvia Jardí

Pactes amb partits que venen de l’espai convergent

Junts per Catalunya es presentarà a totes les capitals de comarca i ha assolit acords amb partits provinents del PDeCAT, com ara Impulsem Penedès, Impulsem Lleida, Junts per Martorell, Junts per Malgrat de Mar i Junts per Vacarisses. Així mateix, també s’ha assolit el pacte amb Demòcrates en alguns municipis, així com l’acord amb el PDeCAT, Moviment d’Esquerres a Barcelona per la candidatura de Xavier Trias.

Pel que fa a l’Aran, Junts per Catalunya ha assolit un acord “de col·laboració i respecte” amb Convergència Democràtica Aranesa, que es presenta en 8 municipis, així com en el Conselh Generau d’Aran. A més, Turull ha assegurat que no han presentat candidatures fantasma i que totes les persones que han presentat en cadascuna de les llistes “són del municipi”.

Política de pactes

Pel que fa a la política de pactes, Turull ha recordat com Junts per Catalunya té la seva ponència política la prioritat de pactes amb l’independentisme. “No hi haurà un nou 1 d’octubre, si no hi ha un bon maig”, ha dit Turull, tot i que ha reconegut que cada municipi és un món diferent. “La política municipal té molts vessants. Ara tot és especulació. No ens concentrem amb la calculadora sinó amb la brúixola”, ha dit l’exconseller, que creu que no es defensarà el mateix que es defensa al Penedès que a la Garrotxa.

D’aquesta forma, el Secretari de Políitca Municipal del partit, David Saldoni, ha explicat que el “98% dels catalans podran posar la candidatura de Junts a tot arreu” i ha reconegut que en els municipis de menys de 200 habitants “no han volgut forçar la màquina”. Alhora, ha explicat que presenten llistes als 36 municipis de l’àrea metropolitana i ha explicat una anècdota: el candidat més jove que presenten té 20 anys i és a Serinyà.

Candidatures per vegueries: