El PSC, sobre la llei de Junts per la sequera: “És una oportunitat”

El PSC considera que la proposició de llei de Junts per Catalunya sobre la sequera “una oportunitat per a aconseguir l’acord” i negocia amb Junts el seu redactat. La iniciativa impulsada pel partit de Turull es debatrà i farà la votació final en el ple de la setmana que ve. El text registrat per Junts inclou una moratòria de les sancions de l’1 de juliol, però des de les files socialistes no comparteixen aquesta idea i proposaran un nou redactat. “Veurem si som capaços de fer una transacció que ens satisfaci als dos”, ha explicat la portaveu Alícia Romero. Els de Salvador Illa havien presentat una esmena a la totalitat al projecte de llei sobre la sequera amb la qual demanaven eliminar el règim sancionador. “Sancionar no portarà més aigua”, ha argumentat Romero. Amb tot, admet que “negociar és cedir”.

Albert Batet, Marta Vilalta i Alícia Romero als passadissos del Parlament / V. Pagès

Critica el Govern per la “manca de voluntat d’acord”

La portaveu dels socialistes a la cambra ha lamentat que el Govern “no ha estat encertat” perquè “no ha buscat un acord que mereix un tema com la sequera i amb les conseqüències que pot tenir”.

El ple del Parlament de la setmana que ve votarà definitivament la proposició de llei de Junts sobre la sequera que aposta per no aplicar sancions als municipis fins a l’1 de juliol. Als socialistes els sembla bé que la tramitació d’aquesta iniciativa, registrada dijous passat al Parlament, s’hagi fet per via exprés.

“És una oportunitat per aconseguir l’acord, per a tornar a dialogar”. Romero ha justificat que el seu grup no ha “entorpit” la gestió de la sequera i que és el Govern qui “no ha respost”.

Amb aquesta tramitació, el PSC admet que “probablement” perdrà el sentit la seva esmena a la totalitat al projecte de llei, que s’acabarà debatent més tard que el projecte de llei de Junts. Per això, Romero ha dit que posaran “tots els esforços per intentar que s’aprovi el millor projecte” i que tiri endavant “amb el màxim consens possible”.

Reunió Junts-PSC

Els socialistes s’han reunit amb Junts per a negociar la iniciativa i s’han conjurat per arribar al ple “amb un acord tancat”. De fet, segons Romero, hi ha “bona predisposició” a Junts per a l’acord. I ha desitjat que l’entesa sigui “tan àmplia com sigui possible”.

Als socialistes no els agrada la moratòria de sancions fixada per a l’1 de juliol: “Sancionar no ens portarà més aigua. Per tant, ens agradaria que es valorés l’actitud dels ajuntaments”. És en aquesta línia que el grup socialista intentarà canviar el redactat, perquè no se sancioni els consistoris que tenen la voluntat de resoldre els compliments al pla de sequera.