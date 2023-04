La Junta Electoral es ‘carrega’ un alcaldable de Junts al Maresme per l’1-O

La Junta Electoral de Zona ha comunicat a l’alcaldable de Junts a Argentona (Maresme), Eudald Calvo, que ha estat declarat “inelegible” per a les pròximes eleccions municipals. El passat 17 de novembre va ser condemnat a sis mesos d’inhabilitació pel referèndum de l’1-O. La Junta Electoral ha seguit la doctrina marcada amb Quim Torra i Pau Juvillà i el considera inelegible encara que la sentència no sigui ferma.

De fet, la defensa de Calvo ha presentat un recurs davant el Tribunal Suprem, però l’ens electoral insisteix que en els delictes de prevaricació, malversació o contra l’administració la pena la inhabilitació s’ha d’aplicar immediatament i sense esperar a la resolució dels recursos. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat la “inacceptable” decisió de la Junta Electoral, que considera “un nou cas de repressió”.

Junts arribarà fins al final per defensar Calvo

“Un exemple més que des de les togues es combaten les urnes”, ha dit Turull. “Des de Junts per Catalunya batallarem amb tots els recursos jurídics que estiguin a les nostres mans. Tot el nostre suport a l’Eudald Calvo i a Junts per Argentona”. Calvo va fitxar per Junts per Catalunya l’abril de l’any passat per tornar a l’alcaldia de la localitat.

Calvo, que va ser condemnat a sis mesos d’inhabilitació per desobediència greu durant l’1-O, va ser alcalde d’Argentona per la CUP entre el 2015 i el 2020. Va plegar per unes acusacions d’abusos sexuals que s’haurien produït 11 anys enrere i que mai van arribar als jutjats perquè la víctima no va voler denunciar. Amb tot, l’exalcalde va reconèixer els fets i va demanar disculpes públiques. “Ahir vaig admetre unes actituds masclistes en el passat i crec que un càrrec públic no pot tenir aquestes actituds. La meva dimissió i les disculpes són el mínim que puc fer”, va dir llavors.