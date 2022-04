Junts fitxa l’exalcalde de la CUP d’Argentona per a les municipals del 2023

Junts ha fitxat Eudald Calvo, exalcalde de la CUP a Argentona (Maresme) perquè encapçali la llista del partit a les municipals del 2023. Calvo va dimitir el 2020 per unes acusacions d’abusos sexuals, tot i que el cas no es va arribar a denunciar ni judicialitzar. “No hi ha res, més enllà d’una piulada i ja en va pagar un preu polític elevat”, han defensat fonts del partit en declaracions recollides per l’ACN.

El partit ha pactat amb Calvo que presentarà la seva candidatura, que es podria oficialitzar al juny si ho ratifica l’assemblea del partit a la localitat. “Si és el candidat tindrà tot el suport i tot l’aval del partit”, expliquen des de Junts després que s’hagi sabut que havia contactat amb Calvo. En les últimes setmanes les dues parts han intensificat els contactes i hi ha bona predisposició. “Es presentarà ell i prou i estem encantats. Al juny ja hi haurà candidat”.

Final convuls

Eudald Calvo va ser alcalde d’Argentona entre el 2015 i el 2020. En el seu primer mandat, la CUP va ser la segona força més votada, però va ser investit després d’aconseguir els vots d’ERC, el PSC i ICV. El 2019 va encapçalar una llista unitària de la CUP, ERC, els comuns i representants de l’ANC i els CDR d’Argentona i va poder revalidar l’alcaldia després d’obtenir vuit dels 17 diputats.

El març del 2020, Calvo va renunciar al seu càrrec després que sortissin a la llum unes acusacions a través de les xarxes socials on es denunciava que 11 anys enrere havia intentat sobrepassar-se amb una amiga durant una festa. Tot i negar el relat dels fets, Calvo va admetre “actituds masclistes” i va optar per dimitir. Ara, l’exalcalde torna a la primera línia política i des de Junts defensen que ja ha pagat el preu polític. “Fins quan una persona ha d’estar inhabilitada i qui ho ha de decidir? Un perfil de Twitter anònim?”, critiquen des del partit.