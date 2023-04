Els comuns demanen un ple monogràfic sobre la sequera

El grup parlamentari d’En Comú Podem ha demanat aquest dimarts un ple monogràfic sobre la sequera. Així ho ha explicitat la portaveu del grup parlamentari, Jéssica Albiach, qui ha reconegut converses amb altres partits per poder dur-la a terme. Albiach s’ha mostrat molt dur amb Esquerra Republicana, qui ha donat suport a la Junta de portaveus perquè la setmana que ve es debati al ple del Parlament el decret de sequera de Junts per Catalunya. A més, ha demanat el Govern d’ERC que es posicioni sobre els macrorpojectes com el Hard Rock, ja que consideren que tirar endavant aquestes carpeta suposaria una despesa encara més gran d’aigua.

La líder d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, amb el president del Govern, Pere Aragonès Data de publicació: dimecres 08 de juny del 2022, 13:07 Localització: Barcelona Autor: Sílvia Jardí

Critica el decret de Junts

“Volem que es faci un debat d’altura i profunditat com més aviat millor”; ha assegurat la diputada dels comuns. De fet, Albiach ha criticat que el decret de Junts vagi dedicat “únicament al règim sancionador dels ajuntaments” i creu que aquesta problemàtica no se solucionarà en “una hora i mitja de debat”.

Així mateix, s’ha mostrat en contra del decret i ha apostat per les sancions als ajuntaments des d’un primer moment per tal de detectar tots aquells municipis que incompleixen la normativa de lluita contra la sequera. Tot i això, ha reconegut que presentaran “les seves esmenes”, com ara el control de la despesa d’aigua o la seva municipalització.

Xoc pel règim sancionador

Junts per Catalunya vol que la Generalitat incrementi les inversions en aquesta carpeta i aturar les sancions als ajuntaments que ja s’estan portant a terme a partir del decret del Govern aprovat pel Parlament. En canvi, el PSC el vol eliminar, malgrat que a la cimera de la sequera celebrada fa unes setmanes va proposar fer-ho a partir de setembre.

Tot i la posició d’ERC en un començament era que es duguessin a terme les sancions a partir del minut 0, la posició de 33 diputats i l’objectiu del president Aragonès de generar un consens va ser acceptar la proposta de Junts per Catalunya de començar a dur a terme les sancions a partir de l’1 de juliol.