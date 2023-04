El PSC diu que la confiança amb el Govern “s’ha trencat” pel decret de sequera

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha lamentat aquest dilluns que la confiança dels socialistes amb el Govern de la Generalitat “s’ha trencat” per no haver modificat el decret de sequera.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret / Govern

“Faltat a la seva paraula”

En una roda de premsa en la seu del partit, Tortolero ha assegurat que la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, “han faltat a la seva paraula” i ha allargat la mà del PSC per a arribar a un consens.

La portaveu ha valorat l’esmena a la totalitat presentada pel PSC a la Proposta de llei de sequera per a eliminar el règim sancionador als Ajuntaments: “Els Ajuntaments no són responsables del que està passant”.

Treu pit de l’anunci de Sánchez

D’altra banda, Tortolero ha celebrat que el govern espanyol “fa de l’accés a l’habitatge un dret” amb la nova Llei d’Habitatge. “El Govern d’Espanya amb la Llei d’Habitatge continua treballant per a construir el cinquè pilar de l’estat del benestar”, ha sostingut.

A més, la portaveu ha destacat que es tracta de “la primera llei d’habitatge de la història amb més de 50.000 habitatges de la Sareb i fins a 43.000 nous habitatges destinats a lloguer de preu assequible”.

Illa descarta anar a la taula de partits

Així mateix, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha descartat acudir a la taula de partits per l’acord de claredat per a un referèndum pactat que convocarà el Govern, i li ha demanat reunir en el seu lloc la taula de partits que demanava el PSC per a abordar el conflicte polític a Catalunya.

“No assistirem a la taula de partits per a la llei de claredat. Cal buscar els punts que ens uneixen i no els que ens separen”, ha dit en una entrevista d’eldiario.es aquest dilluns.