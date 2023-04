ERC diu que declarar davant els tribunals és “plantar cara” a l’Estat

La portaveu i secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, ha defensat que acudir a declarar davant els tribunals és “plantar cara” a l’Estat, encara que ha expressat el seu respecte per la decisió de l’exconsellera i eurodiputada Clara Ponsatí de no comparèixer davant el Tribunal Suprem (TS) aquest dilluns per l’1-O.

En roda de premsa, Vilalta ha sostingut que anar a declarar, com va fer la consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, ofereix una oportunitat de posar “davant el mirall” als jutges i a l’Estat.

L’exconsellera exiliada i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, a la sortida de la Ciutat de la Justícia després de la detenció / ACN

“Manera directa de confrontar

“És una manera directa de confrontar”, ha dit Vilalta, que ha insistit que malgrat això respecten les estratègies de defensa de les persones processades per l’1-O, com Ponsatí.

A més, ha subratllat que l’eurodiputada de Junts “va poder tornar i ha pogut estar aquests dies a Catalunya” per Sant Jordi gràcies a la reforma del Codi Penal per a eliminar la sedició i reformar la malversació.

Arran d’aquesta reforma, el magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena va processar a Ponsatí per desobediència –que no comporta penes de presó– en comptes de per sedició i malversació, delictes pels quals van ser condemnats els líders de l’1-O.

El “desembarcament de ministres”

D’altra banda, la portaveu d’ERC ha criticat el “desembarcament” de ministres a Catalunya per Sant Jordi, i els ha reclamat millorar els serveis i inversions en infraestructures a Catalunya –per exemple, en Renfe i Adif-

“Menys visites per a passejar-se i més recursos, que són els nostres, que garanteixin serveis de primera”, ha dit Vilalta. I ha afegit que Catalunya no és “una sucursal que han de visitar de tant en tant” perquè els catalans estiguin contents, en les seves paraules.