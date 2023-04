Catalunya demana retirar la mascareta a hospitals, farmàcies i residències

Catalunya vol retirar l’obligació de portar mascareta als hospitals, farmàcies i residències. El Departament de Salut considera que l’evolució de la Covid-19 és molt positiva i que s’ha de restringir la mascareta a casos molt concrets. De fet, des del 8 de febrer ja no és obligatori portar-la al transport públic. Salut vol que només es porti la mascareta “quan sigui necessari”, ha explicat a TV3 la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas. La intenció de Salut és que només la portin les persones amb símptomes de malaltia respiratòria, els pacients més vulnerables i el personal sanitari que treballi a les unitats de malalties respiratòries.

La Generalitat ha demanat al govern espanyol que revisi els protocols existents per simplificar l’ús de mascareta i restringir-lo a la menor quantitat possible d’àmbits. Per ara, l’obligatorietat de dur mascareta es manté als hospitals, centres sanitaris, farmàcies, dentistes, residències de gran i centre sociosanitaris. Això vol dir que s’ha de portar si vas a fer-te una prova de traumatologia a l’hospital, si tens visita amb el metge de capçalera al Centre d’Atenció Primària (CAP) o si t’estàs fent un tractament de fertilitat en un centre de reproducció assistida. Sanitat no ha respost a la petició de Salut, que creu que ha arribat el moment de passar pàgina perquè la Covid-19 està sota control.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en una roda de premsa / ACN

Poca circulació de la Covid-19 i menys casos greus

“Fa mesos que tenim un nivell de circulació del virus baix i amb indicadors de gravetat que són similars al d’altres infeccions respiratòries, com la grip. Per tant, volem que s’adeqüi el protocol i es faci un abordatge global d’aquest tipus de malalties respiratòries”, ha dit Cabeza. La petició es va enviar al Ministeri de Sanitat fa tres setmanes i des de fa uns 10 dies ja s’ha constituït un grup de treball per analitzar-la. Actualment, només hi ha unes 300 persones ingressades per Covid a Catalunya, de les quals 14 estan a la Unitat de Cures Intensives (UCI).