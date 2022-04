Catalunya retirarà la mascareta a l’escola un dia abans

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha confirmat que les escoles catalanes reprendran el curs el 19 d’abril sense mascaretes encara que l’eliminació de portar-les en interiors no entrarà en vigor fins a l’endemà, ja que el decret que aprovarà el govern espanyol ha de publicar-se al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). En una entrevista a TV3, Argimon ha explicat que Salut té a punt una resolució per aixecar l’obligació de dur mascaretes a les escoles que s’aprovarà dimarts mateix.

“No volíem prendre decisions pel nostre compte”, ha reconegut Argimon, que ha estat molt crític amb el retard del govern espanyol en retirar les mascaretes en interiors. “Hem insistit molt i sempre ens deien que al següent Consell Interterritorial es tractaria la qüestió”. Segons el conseller de Salut, el principal motiu era que hi havia moltes discrepàncies entre les diferents autonomies sobre com s’havia de retirar la mascareta.

Salut feia temps que reclamava una solució per a les escoles després que fins i tot els pediatres demanessin la retirada de les mascaretes. El departament ha treballat amb les societats de pediatres per fer estudis que aportin dades sobre l’impacte de la mascareta a les escoles per defensar la seva retirada. El pla de Salut era començar pels grups de Primària i progressivament anar implantant la mesura a la resta de cursos.

Prudència

En canvi, el govern espanyol ha optat per esperar unes setmanes per assegurar que la sisena onada efectivament s’hagués acabat i han provat la retirada general de les mascaretes a tot arreu. Només hi ha tres excepcions: els hospitals, les residències de gent gran i el transport públic, on la mascareta continuarà sent obligatòria.

Argimon ha confirmat que els indicadors epidemiològics continuen a la baixa i que l’ocupació de les UCI és la més baixa de la pandèmia, fins i tot més que a l’estiu del 2020, després de la primera onada. El conseller ha assegurat que cal “normalitzar la vida quotidiana” i ha recordat que “mai” descartarà fer passos enrere si la situació torna a empitjorar, tot i que no ha volgut avançar quines mesures es podrien imposar perquè “no sabem quines característiques tindrà una futura onada”.