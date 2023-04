El cas de la noia que va estampar un got a la cara de l’agressor, a un jutjat penal

Pocs minuts ha durat la vista a la secció cinquena de l’Audiència de Barcelona per l’agressió d’una noia contra un noi que presumptament li va ficar la mà sota la faldilla. Els magistrats han decidit, tal com han demanat les parts i el ministeri fiscal, remetre el cas a un Jutjat Penal. La fiscal del cas ha retirat de l’acusació l’article 150 del Codi Penal que implicava una forquilla de presó que podria arribar fins als sis anys, d’aquí que el sumari arribés a l’Audiència. De tota manera, el ministeri públic manté la petició de dos anys de presó per a la noia.

Per la seva banda, la defensa del noi ha advertit que demanarà que el judici se celebri a porta tancada i sosté que no hi va haver cap baralla. En aquest context, ha advertit que portarà 17 testimonis a la vista oral, entre gent que es trobava a la discoteca on es van registrar els fets. La defensa del noi reclama tres anys de presó per la noia, i la defensa de la noia demana un any i tres mesos per a ell. El ministeri fiscal reclama dos anys per a la noia i 15 mesos pel noi.

Garbuix processal

El cas es remunta al 14 d’octubre del 2017, a la sala de concerts i discoteca Salamandra de l’Hospitalet del Llobregat. Per una banda, una noia que hauria estat objecte d’un abús sexual, i el noi que l’hauria agredit. L’ara coacusat va ficar-li la mà sota la faldilla. La noia va reaccionar amb una espenta i el noi, lluny de fugir de l’escomesa, va agafar la noia pel coll, fins que aquesta li va estampar un got de vidre a la cara perquè aturés el seu comportament. Tots dos es van denunciar l’un a l’altre i després d’una llarga instrucció s’ha arribat a la vista d’aquest matí.

El ministeri fiscal demana per a l’acusat 15 mesos de presó per un delicte d’abús sexual de l’article 181 del Codi Penal –en la versió de la norma vigent el 2017, abans de la ‘llei del sí és sí’, que encara distingia entre abús sexual i agressió– i una multa de 1.800 euros per un delicte de lesions del 150. Per altra banda, a l’acusada, que era la víctima de l’abús sexual, demana una pena de presó més alta, un total de dos anys per un delicte de lesions del 147 amb relació al 148 del Codi Penal. També, la responsabilitat civil és ben diferent. A l’acusada, la Fiscalia li reclama 1.650 euros, i a l’acusat només 330 euros. En tot cas, ara fiscalia considera que no es pot aplicar el 150 i, per tant, la competència judicial no és per una audiència amb el benentès que la pena no supera els cinc anys.

Les advocades de la defensa, molestes per la tensió mediàtica del cas, han demanat també el canvi d’òrgan judicial i, de retruc, celebrar la vista a porta tancada. La secció ha accedit a reconèixer el canvi de competència però no al judici a porta tancada, que ha de ser decisió del nou òrgan judicial que correspongui per repartiment. Fonts jurídiques han assegurat que al judici hi haurà “sorpreses” amb el benentès que les parts intentaran desmuntar el relat de la fiscalia de primer un abús sexual i una defensa de la noia estampant-li un got a la cara. “No hi va haver cap baralla, i una mica més i li treu l’ull”, apuntaven fonts del cas. Ara caldrà esperar el repartiment del cas per decidir nova data d’assenyalament de judici.