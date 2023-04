Li demanen presó per defensar-se d’un abús sexual estampant un got a la cara de l’agressor

Defensar-se d’un intent d’abús sexual pot sortir molt car. És el que es veurà en el doble judici el que se celebrarà el pròxim dilluns a la secció cinquena de l’Audiència de Barcelona. Una vista amb dos implicats, amb acusacions creuades. Per una banda, una noia que hauria estat objecte d’un abús sexual, i el noi que l’hauria agredit. Els fets es van registrar en una discoteca de l’Hospitalet del Llobregat, quan l‘ara acusat va ficar-li la mà sota la faldilla. La noia va reaccionar amb una espenta i el noi, lluny de fugir de l’escomesa, va agafar la noia pel coll, fins que aquesta li va estampar un got de vidre a la cara perquè aturés el seu comportament.

Un cotxe dels Mossos d’Esquadra / CME

Ara el ministeri fiscal, demana per a l’acusat 15 mesos de presó per un delicte d’abús sexual de l’article 181 del Codi Penal i una multa de 1.800 euros per un delicte de lesions. En canvi, per l’acusada, que era la víctima de l’abús sexual, demana una pena de presó més alta, un total de dos anys per un delicte de lesions del 147 del Codi Penal. També, la responsabilitat civil és ben diferent. A l’acusada, la Fiscalia li reclama 1.650 euros, i a l’acusat només 330 euros.

Baralla discotequera

La doble agressió i l’abús es van produir cap a dos quarts de quatre de la matinada del 14 d’octubre del 2017, a la discoteca Salamandra de l’Hospitalet del Llobregat. Atès el relat de la fiscalia, l’acusat per “satisfer el seu ànim libidinós i la intenció de satisfer els seus impulsos sexuals” li va ficar la mà per sota la falta. La noia va reaccionar immediatament i li va propinar una espenta per treure-se’l de sobre. Instants després, l’ara acusat amb ànim de menyscabar la seva integritat física la va agafar “molt fort pel coll”. La noia va respondre estampant-li el got de vidre que portava a la mà per tal que la deixés anar.

El got es va esberlar i l’acusat va requerir punts de sutura al rostre, a més de deixar-lo “set dies de baixa impeditius” i tres més de no impeditius per acabar-se de curar. Com a resultat, el ministeri considera que li ha produït un perjudici estètic. Per a la noia, en canvi, el ministeri públic, li reconeix cervicàlgies i erosions al coll i a les cames que van requerir dos dies de baixa i cinc més de no impeditius per acabar-se de curar. Els fets, per a la fiscal del cas, mereix una condemna per a tots dos. El noi per abús sexual i lesions, amb un total de 15 mesos de presó i una multa de 1.800 euros, i a la noia, dos anys de garjola i la inhabilitació per presentar-se a les eleccions durant el mateix temps.