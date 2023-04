Acusen el catedràtic Vicenç Navarro d’assetjament laboral i abús de poder

Secretàries, professors i personal de recerca han acusat el catedràtic de ciències polítiques i socials Vicenç Navarro d’assetjament laboral i abús de poder a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El personal que ha estat a les seves ordres durant anys ho han denunciat en dos reportatges d’investigació paral·lels publicats a la mateixa hora pels mitjans Ara i Eldiario.es, on també indiquen que Navarro, intel·lectual d’esquerres i impulsor de Podem, feia servir recursos públics per a usos personals. El catedràtic ha exercit de professor a la Universitat John Hopkins de Baltimore durant més de 45 anys, als Estats Units, i ha estat vinculat durant 25 anys a la UPF.

Els rotatius recullen el testimoni d’algunes persones que han treballat amb Navarro durant dècades i han explicat pràctiques de maltractament que duia a terme. Segons les investigacions, el 2021, la UPF va obrir-lo un expedient disciplinari i va acabar la relació amb el catedràtic, tal com ha pogut confirmar la universitat ha confirmat a l’ACN. Navarro ha negat les acusacions en tots dos reportatges i ha assegurat que els seus antics treballadors el volen desacreditar i destruir.

Maltractament psicològic i agressions físiques

Els testimonis, entre els quals hi ha secretàries, professors i personal de recerca; han detallat situacions de maltractament psicològic i agressions físiques. A més, han assegurat que Navarro els hi exigia disponibilitat horària més enllà dels horaris laborals habituals o els encarregava feines que no tenien res a veure amb l’activitat docent, com per exemple portar roba a la tintoreria o organitzar-li viatges personals.

També acusen el catedràtic d’aprofitar-se dels investigadors que estaven sota les seves ordres per escriure articles de premsa que firmava amb el seu nom. Una persona també afirma que feia feines vinculades a En Comú Podem i a Podem. Altres persones que van estar sota el seu comandament l’acusen d’apropiació intel·lectual.

La UPF revisa el cas

L’expedient que li va obrir la UPF el febrer de 2021 va concloure que hi havia hagut “maltractament de paraula i obra” per part del docent i “abús d’autoritat, encarregant feines privades i domèstiques en horari laboral”. En aquell moment, la universitat va trencar tota relació laboral amb el catedràtic.

Davant la publicació d’aquestes informacions, la universitat ha posat en marxa una revisió de tot el material referent a Navarro. Un dels reportages afirma que el departament de recursos humans del centre docent no tenia queixes formals sobre Navarro fins al 2021, per bé que s’ha trobat un document informal del 2018 en què una persona atribuïa un “tracte despòtic” al professor.