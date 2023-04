Investiguen cinc policies de Cornellà per una agressió racista a dos joves

Un jutjat de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) investiga cinc agents de la Guàrdia Urbana de la ciutat per una agressió racista contra dos joves, segons ha avançat la Directa i han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El Jutjat d’Instrucció número 4 de la localitat té obert un procediment des del passat mes de novembre contra cinc policies locals per delictes de lesions i obstrucció a la justícia amb agreujant de discriminació per racisme.

Un dels joves, assessorat per Irídia, ha denunciat a la justícia el tracte rebut pels agents. “Moro de merda. Tu no ets de per allí? Ves-te’n a prendre pel cul que et rebentaré el cap”. Aquesta hauria sigut la resposta d’un dels agents quan el jove, de 20 anys i originari del Marroc, va demanar als policies el motiu pel qual ell i un amic seu algerià es van haver d’identificar quan els van aturar pel carrer. Part de la conversa està gravada en vídeo i fins i tot tenen identificat l’agent.

Les proves de l’agressió, fonamentals en la investigació

Els fets van passar de matinada, quan els dos joves anaven pel carrer en una ruta habitual que s’agafa per anar entre dues discoteques que hi ha a la frontera entre Cornellà i l’Hospitalet. Una furgoneta de la Unitat de Seguretat Ciutadana es va aturar al seu costat i van començar els problemes. “Em van començar a colpejar, un d’ells a la boca amb un cop de puny, provocant-me la caiguda d’una peça dental entre altres lesions”, explica el jove.

A banda del vídeo, també té l’informe mèdic que li van fer a Bellvitge i les fotografies de les feries, segons explica el setmanari. L’agent que apareix a la gravació ha hagut de ser identificat per la mateixa Guàrdia Urbana, ja que el dia dels fets no portava visible la Targeta d’Identificació Policial (TIP). El mateix agent ha reconegut al jutjat que era ell qui apareix al vídeo. En veure que estava enregistrant l’agressió, els agents van intentar prendre-li el mòbil i fins i tot van esborrar l’arxiu, però el jove el va recuperar.

Fonts de la Guàrdia Urbana de Cornellà han declinat fer declaracions sobre el cas i no han informat de si el cos ha pres alguna mesura disciplinària contra els agents investigats.