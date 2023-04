Una presentadora d’Antena 3 revela que van abusar sexualment d’ella

Sandra Golpe és una de les cares més famoses d’Antena 3, una de les presentadores dels Informatius. No és habitual que concedeixi entrevistes sobre la seva vida privada, però ha trencat amb l’hermetisme que va lligat a la seva feina. És per això que ha estat notícia, ja que ha acabat traient a la llum una confessió molt impactant. La periodista va ser víctima d’un abús sexual quan tenia 28 anys, un malson que ha recordat per intentar ajudar altres noies que hagin viscut una situació tan traumàtica.

“Em van agredir sexualment en sortir de la feina a la nit. Feia torn de nit i estava arribant a casa, abans de començar a treballar a Antena 3. Vaig agafar el metro i hi havia un violador en sèrie per allà. Quan vaig entrar al meu portal, em va agafar del braç i em va amenaçar amb un ganivet. Em va llençar a terra, em va ficar a l’ascensor, em va lligar… Va ser horrible“, afegeix en una entrevista a Diez Minutos.

La periodista Sandra Golpe treu a la llum un dels pitjors moments de la seva vida

“Estic aquí i ho puc explicar, això és el que importa. És cert que aquesta marca la tens per sempre. Crec que de les penes s’aprèn més que de les victòries i allò em va fer molt més forta. No em va frenar, he trobat un equilibri perfecte i em sento com una autèntica triomfadora. En el meu entorn laboral em sento molt valorada, a més a més”, explica.

Sandra Golpe reconeix que va ser abusada sexualment | Antena 3

Per una altra banda, la Sandra ha parlat sobre la seva vida privada. Té parella i un fill, però no vol parlar sobre ells públicament perquè vol protegir-los de la certa fama que té ella com a persona que surt per televisió: “Per protegir el meu entorn no parlo d’ells. La meva família és el que em sosté, sense cap mena de dubte. Soc molt familiar i això és el més maco en la vida. Em va tocar la loteria quan vaig néixer per tenir la família que tinc i el meu voltant és molt maco. L’única cosa és que el coronavirus m’ha fet més asocial, em costa més sortir per veure els meus amics”, ha reconegut en una entrevista que fa servir per explicar una mica més com és.