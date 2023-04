Una presentadora de Antena 3 revela que abusaron sexualmente de ella

Sandra Golpe es una de las caras más famosas de Antena 3, una de las presentadoras de los Informativos. No es habitual que conceda entrevistas sobre su vida privada, pero ha roto con el hermetismo que va ligado a su trabajo. Es por eso que ha sido noticia, ya que ha acabado sacando a la luz una confesión muy impactante. La periodista fue víctima de un abuso sexual cuando tenía 28 años, una pesadilla que ha recordado para intentar ayudar otras chicas que hayan vivido una situación tan traumática.

«Me agredieron sexualmente al salir del trabajo por la noche. Hacía turno de noche y estaba llegando a casa, antes de empezar a trabajar en Antena 3. Cogí el metro y había un violador en serie merodeando por allí. Cuando entré en mi portal, me cogió del brazo y me amenazó con un cuchillo. Me tiró al suelo, me metió en el ascensor, me ató… Fue horrible«, añade en una entrevista a Diez Minutos .

La periodista Sandra Golpe saca a la luz uno de los peores momentos de su vida

«Estoy aquí y lo puedo explicar, esto es lo que importa. Es cierto que esta marca la tienes para siempre jamás. Creo que de las penas se aprende más que de las victorias y aquello me hizo mucho más fuerte. No me frenó, he encontrado un equilibrio perfecto y me siento como una auténtica triunfadora. En mi entorno laboral me siento muy valorada, además», explica.

Por otra banda, Sandra ha hablado sobre su vida privada. Tiene pareja y un hijo, pero no quiere hablar sobre ellos públicamente porque quiere protegerlos de la cierta fama que tiene ella como persona que sale por televisión: «Para proteger a mi entorno no hablo de ellos. Mi familia es lo que me sostiene, sin ningún tipo de duda. Soy muy familiar y esto es lo más bonito en la vida. Me tocó la lotería cuando nací para tener la familia que tengo y mi alrededor es muy bonito. Lo único es que el coronavirus me ha hecho más asocial, me cuesta más salir para ver mis amigos», ha reconocido en una entrevista que usa para explicar algo más cómo es.