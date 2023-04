Junts anuncia que impulsarà una nova llei per combatre la sequera

El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha anunciat que impulsaran una proposició de llei en lectura única per combatre la sequera com a resposta a “l’incompliment del Govern”. Batet ha retret que el president Aragonès no hagi impulsat un nou decret, “tal com va prometre”. De fet, el diputat de Junts ha recordat que la cambra catalana va instar l’executiu català a redactar una nova llei, fet que, fins ara, no s’ha complert.

Així mateix, Junts per Catalunya ha proposat contractacions per emergència “tal com es va fer amb la covid-19”, així com una moratòria de les sancions als ajuntaments.

El pantà de Sau, el 27 de març, sota mínims a causa de la sequera | EP

Aragonès allarga la mà a Junts

En aquest sentit, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha allargat la mà a Batet, però ha recordat que es va comprometre a modificar el decret llei si hi havia un consens, fet que no hi va ser. “Nosaltres acceptàvem l’entrada en vigor del règim sancionador al juliol i d’altres el setembre”, ha explicat el president, qui ha assegurat que no impulsaran un decret sense tenir el consens necessari. Sobre aquest aspecte, Batet ha recordat que ja va portar el decret sobre l’aigua sense consens i ha afirmat que els grups parlamentaris el van aprovar per “responsabilitat”.

Pla sobre gestió de l’aigua

De fet, aquest mateix matí el conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha concretat que el Govern té previst aprovar el pla sobre la gestió de l’aigua la segona quinzena de juny. Fernàndez ha explicat que la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, es reuneix aquest dimecres amb el ministre d’Agricultura, Luis Planas, per a abordar la qüestió de la sequera des de la “col·laboració”. En aquest sentit, ha sostingut que l’Estat ha de ser part de la solució aportant “recursos extraordinaris davant una situació extraordinària” però que es viurà de forma regular en les conques mediterrànies, ha dit.