El TC alerta que no calen quotes de castellà a l’escola però sí un “equilibri entre llengües”

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el recurs presentat per Vox contra la llei d’educació (LOMLOE), també coneguda com a llei Celaá. Així ho recull una nova ponència, tal com recull Europa Press aquest dimarts, que assenyala que la norma respecta el dret d’utilitzar el castellà i la cooficialitat de les llengües autonòmiques. En aquest sentit, el Constitucional indica que en el sistema educatiu ha d’haver-hi “un patró d’equilibri” entre llengües.

Gairebé dos anys d’admetre a tràmit el recurs del partit ultradretà contra la reforma de la llei d’educació, el ple del TC ha avalat la ponència del magistrat Ricard Enríquez, malgrat que aquest i altres tres membres de la cort de garanties que formen part de la minoria conservadora han anunciat vot particular perquè consideren que hi ha alguns preceptes de la llei Celaá que s’haurien d’haver declarat inconstitucionals.

Després que el ple del passat 23 de març rebutgés el primer esborrany d’Enríquez -el qual donava suport a la norma a excepció d’uns articles concrets com que “no se separarà a l’alumnat pel seu gènere”-, el magistrat va escriure un segon text (aprovat aquest dimarts) en què recollia el posicionament de la majoria. Així, i amb l’abstenció del magistrat Juan Carlos Campo, el ple del TC ha rebutjat la vulneració de les garanties de procediment legislatiu i de l’article 169 de la Constitució que va denunciar el partit de Santiago Abascal. El recurs de Vox carregava contra la regulació de l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials segons el principi d’inclusió i també contra la prohibició de concertar l’educació diferenciada per sexes.

El TC desestima el recurs de Vox contra la llei Celaá

Equilibri entre llengües

Pel que fa al dret a rebre educació en castellà, la sentència del TC avala l’ensenyament del castellà en comunitats amb llengua pròpia que fixa la llei Celaá i defensa que la Carta Magna no estableix “la necessària fixació per l’Estat d’una proporció d’ús del castellà en el sistema educatiu”, sinó “un patró d’equilibri o igualtat entre llengües”.