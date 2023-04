La Mesa aprova el vot telemàtic de Lluís Puig amb l’oposició del PSC i C’s

La Mesa ha acceptat la petició de vot telemàtic del diputat de Junts Lluís Puig fins que acabi el període de sessions, a l’estiu. El PSC hi ha votat en contra. Aquest dimarts l’òrgan de la cambra ha aprovat amb els vots d’ERC, Junts i la CUP habilitar un sistema de vot telemàtic perquè Puig pugui continuar votant des de Brussel·les després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi anul·lat la seva delegació de vot. El PSC, que és el grup que va presentar recurs d’empara a l’alt tribunal, ha presentat una petició de reconsideració. Està previst que després de la sessió de control se suspengui el ple perquè la Mesa i la Junta de portaveus decideixin sobre la petició dels socialistes. Altres grups parlamentaris també en podrien presentar.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta del Parlament, Alba Vergés, durant la Mesa del Parlament. Data de publicació: dimarts 21 de març del 2023, 10:30 Localització: Barcelona Autor: Sílvia Jardí

PSC i C’s presenten una reconsideració

El diputat de Ciutadans ja ha anunciat que demanarà la reconsideració d’aquest pacte de la Mesa del Parlament. “Si aquí tothom pot votar telemàticament, digues-nos-ho i anem tots a casa”, ha dit el diputat de Ciutadans. De fet, el PSC també ha presentat aquesta petició per tal de tirar enrere l’acord que va arribar aquest dimarts la cambra catalana. Els socialistes han reclamat a la Mesa del Parlament que “compleixi la llei” i no busqui estratagemes per a saltar-se les sentències del TC.

Via Covid-19

El sistema de vot telemàtic ja es va aplicar durant la pandèmia, quan es permetia als diputats votar a distància a través d’una aplicació. Aquesta vegada, però, es farà per correu electrònic i la Mesa comprovarà la veracitat del vot i la identitat del diputat mentre estudia si recupera l’aplicació.