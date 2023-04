El Parlament acorda que Lluís Puig faci servir el “vot telemàtic transitori”

La Mesa del Parlament de Catalunya, en una nova reunió aquesta tarda, ha acordat una nova via per al vot del diputat de Junts per Catalunya Lluís Puig, exiliat a Bèlgica des del 2017. Es tractaria d’utilitzar el “vot telemàtic transitori”, tal com proposava Esquerra Republicana i que ha tirat endavant amb els vots favorables de la majoria independentista i el rebuig dels dos membres del PSC. És una fórmula momentània per “defensar els drets i deures” de Lluís Puig i que hauria d’evolucionar cap a una reforma del reglament del Parlament.

Alba Vergés / Mireia Comas

Situacions excepcionals

D’aquesta forma, es basaria a habilitar el vot telemàtic en situacions excepcionals i que impedeixin el desenvolupament de les funcions parlamentàries. D’aquesta forma, el diputat haurà de sol·licitar i motivar que ha de poder votar telemàticament, cosa que, de moment, Lluís Puig no ha fet i, amb tota probabilitat, ho farà abans del ple d’aquest dimecres i dijous.

Un cop l’hagi sol·licitat, la Mesa ha d’autoritzar aquesta votació. Després, el diputat haurà de notificar el seu sentit del vot, fet que, momentàniament, haurà de fer per correu. De fet, fonts parlamentàries expliquen dos precedents que s’ha utilitzat aquesta forma: la pandèmia de la Covid-19 i la fórmula amb la qual es vota a les comissions. A més, Puig ho haurà de demanar en cada ple del Parlament.

Retrets entre independentistes

Segons Esquerra Republicana i la CUP, es tractaria d’una fórmula momentània fins que tiri endavant la reforma del reglament que està en marxa. De fet, els republicans asseguren que la proposta d’aquesta solució és seva i acusen Junts de tramitar per lectura única -la via més ràpida perquè tiri endavant- la reforma del reglament del Parlament que podria trobar una solució a Lluís Puig. Tanmateix, des de Junts recorden la no investidura de Puigdemont i com proposaven aquesta mateixa fórmula per poder fer-la, malgrat que Roger Torrent no ho va permetre.