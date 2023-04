El vot de Lluís Puig, en l’aire 24 hores abans del pròxim ple

El vot delegat del diputat de Junts per Catalunya Lluís Puig està en l’aire un dia abans del primer ple del Parlament després que el Tribunal Constitucional anul·lés els acords de Mesa de l’estiu passat sobre el seu vot. Puig, que està exiliat, utilitzava la fórmula de votar verbalment sense aparèixer al panell digital com la resta de vots. Això significa que sí que es comptava, fet acordat entre els partits de la Mesa de la cambra catalana.

Els membres d’ERC a la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg i Alba Vergés / ACN

El TC cancel·la la fórmula

Fonts de la cambra apunten que a hores d’ara el vot del diputat exiliat a Brusel·les està en l’aire, malgrat que aquest matí hi ha hagut una reunió per tractar la qüestió entre els grups parlamentaris independentistes. Per part de Junts hi han participat la portaveu del grup, Mònica Sales, el portaveu del partit, Josep Rius, la secretària segona, Aurora Madaula, i el diputat Jaume Alonso Cuevillas. De la CUP hi han assistit els diputats Eulàlia Reguant i Carles Riera, també secretari de la Mesa. I d’ERC també hi han participat la portaveu Marta Vilalta i el diputat Jordi Orobitg.

Així mateix, el PSC ja ha avisat que està en contra de permetre el vot delegat de Puig, tal com s’havia fet fins ara. La portaveu del PSC Alícia Romero ha dit que el TC ha estat “molt clar”: “Les lleis i el reglament s’han de complir”.

Sense acord independentista

Pel que fa a Junts, el president grup parlamentari ha afirmat que “es tracta d’una decisió de la Mesa”. “Estarem atents a les decisions de la Mesa i actuarem per garantir la voluntat dels diputats i diputades, en aquest cas de Lluís Puig“, ha afegit Batet en declaracions als periodistes des de Sant Boi de Llobregat. Fonts de Junts asseguren que no hi ha cap acord amb Esquerra i la CUP, partits que encara s’han de posicionar al respecte.