El TC dona la raó al PSC i tomba el vot delegat de Lluís Puig des de l’exili

El Tribunal Constitucional (TC) ha donat la raó al PSC i ha estimat el recurs d’empara que els socialistes van presentar contra els acords de la Mesa del Parlament del juliol de l’any passat per mantenir el vot delegat del diputat de Junts Lluís Puig, exiliat a Brussel·les. La decisió de l’alt tribunal, que es va prendre a finals de març, s’ha comunicat a la Mesa de la cambra catalana aquest dimarts, que s’ha reunit aquest matí. Fonts de la Mesa asseguren que l’òrgan no s’ha de posicionar respecte a la decisió del TC.

No és la primera vegada que el Constitucional anul·la la delegació de vot de Puig, que ha generat nombrosos enfrontaments entre l’unionisme i la majoria independentista de la Mesa del Parlament. Precisament aquest dimarts la Mesa del Parlament va aprovar tramitar una proposta d’ERC i la CUP per modificar el reglament de la cambra i ampliar els supòsits en els quals un diputat pot demanar la delegació del vot, una reforma que donaria cobertura a Puig per demanar la delegació del seu vot.

Sessió del ple Parlament de Catalunya / ACN

El PSC reclama a la Mesa que deixi de comptar el vot de Puig

La portaveu del PSC-Units, Alícia Romero, ha celebrat que el Tribunal Constitucional hagi donat la raó als socialistes i ha confiat que la Mesa “compleixi i no compti amb el vot de Lluís Puig”. En una roda de premsa des del Parlament, Romero ha advertit que el Parlament es “desprestigia” quan incompleix la llei. “Avui la Mesa s’ha donat per assabentada i esperem que en el pròxim ple no comptin el vot”, ha insistit.

Al juliol del 2022, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ara suspesa, va anunciar que mantindria el vot delegat del conseller a l’exili malgrat una sentència del TC que l’anul·lava. La Mesa, amb majoria independentista, va refermar la decisió de mantenir el vot de delegat a Lluís Puig i assumir totes les conseqüències legals que la decisió pogués comportar. Per no comprometre els funcionaris que activen el mecanisme electrònic de comptabilització de vots, Borràs va optar per comptabilitzar-lo verbalment al ple.