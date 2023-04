Ofensiva d’ERC i la CUP per barrar els discursos d’odi de Vox al Parlament. Els grups parlamentaris dels dos partits independentistes, que fa mesos que treballen en la iniciativa i l’han compartit amb altres formacions, han presentat una proposició de llei per fer una reforma exprés del reglament de la cambra catalana per evitar que el partit ultra pugui propagar els seus discursos xenòfobs i homòfobs des de la tribuna del Parlament.

El text de la proposició, al qual ha tingut accés l’Agència Catalana de Notícies, diu que els diputats “no poden incórrer al discurs d’odi o intolerant ni incitar a la discriminació per raó de gènere, orientació sexual, creences, ideologia, origen, condició social, ètnia, llengua, discapacitat o qualsevol altra” quan facin les seves intervencions al Parlament. La reforma d’ERC i la CUP incorpora explícitament els discursos com un dels motius que poden fer que la presidència del Parlament cridi a l’ordre a un diputat i, en última instància, l’expulsi de l’hemicicle si persisteix en la seva actitud.

Marta Vilalta (ERC) i Carles Riera (CUP) a les portes del TSJC / ACN

Criteris per identificar el discurs d’odi al Parlament

La proposta dels dos partits independentistes fixa tres grans criteris per determinar si s’ha produït un discurs d’odi durant una intervenció, com són les “intencions identificables de l’orador”, la “percepció de la intervenció pel públic” i si perjudica la reputació de la cambra catalana. També proposen que si un diputat no signa el compromís de tolerància zero davant la discriminació i l’assetjament, com passa amb els de Vox, no puguin ser escollits per a formar part dels òrgans del Parlament, ser nomenats ponents o formar part de delegacions oficials.

Els republicans i els cupaires volen que el codi de conducta dels diputats passi a formar part del reglament del Parlament per reforçar-ne el caràcter legal. Així mateix, volen que les declaracions institucionals de la cambra es puguin aprovar per majoria qualificada de dos terços a la Junta de Portaveus i no per unanimitat com fins ara, ja que Vox les bloqueja totes i des de la seva entrada al Parlament no se n’ha pogut aprovar cap.

Regulació del vot telemàtic i ampliació del delegat

Els dos grups independentistes volen aprofitar la reforma parcial del Parlament per incorporar el vot telemàtic al reglament del Parlament i proposen que la Mesa el pugui autoritzar en “situacions excepcionals d’especial gravetat en què, per impedir el desenvolupament de la funció parlamentària i ateses les especials circumstàncies, es consideri prou justificat”. També volen ampliar els supòsits en què es permet el vot delegat –que ara es limita a baixes de maternitat i paternitat, hospitalització o incapacitat prolongada– perquè inclogui situacions excepcionals d’especial gravetat en què per impedir el desenvolupament de la funció parlamentària i ateses les especials circumstàncies, es consideri prou justificat”.