Junts vota amb el PSOE i el PP la polèmica reforma del ‘només sí és sí’

La polèmica reforma de la llei del només sí és sí ha superat un nou tràmit parlamentari després que la comissió de Justícia del Congrés hagi donat llum verda a la modificació amb els vots del PSOE, el PP, Cs, JxCat i PNB. Podemos, ERC i Bildu, que han intentat convèncer fins a última hora els socialistes per salvar l’esperit original de la norma, hi han votat en contra. D’aquesta manera, el partit de Laura Borràs i Jordi Turull avala la reforma impulsada pel PSOE, que incorpora esmenes tècniques pactades amb els populars.

El Congrés té previst votar la norma aquest dijous i des de Podemos encara confien que el PSOE recapaciti i s’obri a negociar un text alternatiu amb el seu soci de govern i la resta de partits de la majoria de la investidura. La diputada del PSOE Laura Berja ha defensat la reforma socialista perquè el seu partit “afronta els problemes no desitjats” de la norma –una de les mesures estrella de la ministra d’Igualtat, Irene Montero– i ha assegurat que la seva proposta “blinda el canvi de paradigma” que va suposar la llei del només sí és sí. “No podia esperar més”, ha dit.

Yolanda Díaz i Irene Montero als passadissos del Congrés / Europa Press

El PP aprofita la divisió del govern espanyol

La diputada popular María Jesús Moro ha justificat la negociació amb el PSOE. “L’emergència de canviar la norma que tant de dolor ha portat ens porta a donar-hi suport”. Els populars han aprofitat la divisió que la reforma ha creat en el govern espanyol per furgar en les diferències entre el PSOE i Podemos i creuen que la norma s’hauria “pogut millorar encara més”, tot i que es donen per satisfets amb les esmenes pactades amb els socialistes.

La reforma que defensa el PSOE augmenta les penes d’agressió sexual en els tipus bàsics –i no com a agreujants– en els casos que hi hagi violència i intimidació. S’incrementa fins a cinc anys la pena màxima per a una agressió sexual “si s’hagués comès emprant violència o intimidació o sobre una víctima que tingui anul·lada per qualsevol causa la seva voluntat”. Podemos critica que aquest plantejament obliga les víctimes a demostrar que hi va haver violència i les força a reviure l’agressió en repetides ocasions. En el cas de les agressions sexuals amb penetració vaginal, anal o bucal, la forquilla queda entre 6 i 12 anys.