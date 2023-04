PSOE i PP pacten a l’esquena de Podem per salvar el ‘només sí és sí’

Primer acord entre el PSOE i el PP per salvar la llei del ‘només sí és sí’, la reforma de la qual es vota aquesta setmana al Congrés dels Diputats. Els dos partits ja van votar plegats la presa en consideració de la reforma i, aquest dilluns, després d’introduir algunes esmenes a l’informe de la ponència, la proposta avança. El nou document es votarà en comissió aquest dimarts i dijous se sotmetrà al ple del Congrés. Segons els socialistes, les esmenes que han pactat amb els populars només són de caràcter “semàntic” i constitueixen “millores tècniques”, però “no afecten el cor” de la reforma plantejada pel partit de Pedro Sánchez, tal com recull l’ACN. Fonts del PP, però, asseguren que s’ha acordat tipificar la difusió pública d’imatges que incitin a agressions sexuals quan es tracti de menors de 16 anys. Des d’Unides Podem han criticat que el PSOE hagi acceptat pactar esmenes amb el PP i hagin rebutjat les de la formació lila i troben “incomprensible” que prefereixin apostar per “polítiques feministes” amb els populars.

El PSOE afirma que encara hi ha marge d’entesa amb Podem, però tot apunta que la reforma de la llei rebrà llum verda amb els vots dels socialistes i PP i el rebuig de Podem, ERC i Bildu, entre altres. En una roda de premsa aquest dilluns, la portaveu del PSOE, Pilar Alegria, ha defensat que les dues esmenes pactades amb el partit de l’oposició en la ponència de la reforma del ‘només sí és sí’ són “únicament i exclusivament” de “caràcter semàntic”. Ha apuntat que es tracta d'”esmenes de millores tècniques” i que “cap d’elles afecta el cor de la proposició de llei que va presentar aquest grup”. Alegria ha recordat que aquest dimarts al matí hi ha una reunió de la comissió de Justícia que debatrà les esmenes. La portaveu dels socialistes ha justificat la reforma perquè és la “millor manera de protegir una bona llei” i la necessitat de “retocar” les qüestions que han generat “efectes indesitjats”.

El portaveu de campanya del PP, Borja Sémper, ha assegurat que amb aquesta decisió el PSOE intenta “rectificar” l’error de la llei del ‘només sí és sí’, però ha d’acompanyar aquesta rectificació d’una assumpció de responsabilitats polítiques. Els populars asseguren que el PSOE només ha fet una rèplica de la iniciativa que ells mateixos van presentar fa set mesos, i el text acabarà aportant seguretat jurídica a l’Estat.

La ministra d’Igualtat, Irene Montero, a la tribuna del Congrés | ACN (Congrés dels Diputats)

Montero diu que és “inexplicable”

La ministra d’Igualtat, Irene Montero, ha carregat contra l’acord entre PSOE i PP. “Quan li dones la mà al PP, t’agafa el braç”, ha advertit Montero, “i el que acaba de passar és que el PP ha humiliat al PSOE fent-lo reforçar més el retorn al model de Codi Penal anterior”. La ministra ha posat com a exemple el cas de Dani Alves, perquè “la defensa es basa en el fet que no hi ha marques a la víctima”.