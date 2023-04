El Parlament defensarà l’escó de Borràs davant la JEC

La Mesa del Parlament encapçalada per la vicepresidenta Alba Vergés (ERC), ha decidit mantenir l’escó de Laura Borràs fins que la sentència sigui ferma. D’aquesta manera, se segueix el mateix camí que amb els dos precedents anteriors –Quim Torra i Pau Juvillà–. Els dos representants del PSC a la Mesa, Assumpta Escarp i Ferran Pedret, ha votat en contra de la presentació d’esmenes perquè diuen desconèixer el contingut del recurs que es presentarà i diuen que el Tribunal Suprem ja validen les decisions de la JEC de retirar escons a diputats. AIxí mateix, Junts, ERC i la CUP han votat a favor de presentar les al·legacions, que hauran de ser escrites per lletrats. A principis de maig arribarà una nova notificació de la JEC.

Així, el Parlament de Catalunya ha decidit defensar la seva sobirania i la manca de competència de la Junta Electoral Central per retirar actes de diputat en un escrit que s’enviarà com a resposta a l’òrgan administratiu pel cas de la presidenta suspesa de la cambra, Laura Borràs. La cambra ha adduït que ja ha pres mesures sobre la presidenta de Junts aplicant l’article 25.4, que permet suspendre un diputat de les seves funcions en el cas que tingui obert un judici oral per corrupció. Per això, el Parlament assegura que ja ha complert amb la disposició parlamentària.

La presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, durant una reunió de la Mesa / Europa Press

Li toca a la JEC respondre

La Junta Electoral Central havia donat 10 dies hàbils perquè el Parlament els respongués en la petició a la vicepresidenta de la cambra, Alba Vergés, perquè notifiqués quina decisió prendria pel que fa a l’afer Borràs. Un cop la cambra catalana ha al·legat aquesta qüestió, ara, li toca respondre a la JEC, qui tot indica que donarà un nou termini per fer efectiva la retirada de l’escó. Una decisió que pot ser recorreguda, sense que suspengui l’execució de la decisió, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem.

Compte enrere per una nova presidència

Amb la decisió de la JEC de retirar l’escó, el Parlament, amb tota probabilitat, aplicarà la via Roger Torrent o Laura Borràs, en el sentit que un li va retirar l’acta a Torra i l’altra, a Juvillà. Serà aleshores quan, amb tota probabilitat, s’haurà d’escollir una nova presidència del Parlament i serà, aleshores, quan començarà el ball de noms. ERC aposta per un pacte entre forces independentistes, una via que Junts, internament, no veu amb mals ulls, malgrat que un sector minoritari del partit demani no ocupar l’escó vacant de Borràs. Entre els noms que sonen a Junts hi ha el de l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, o la batllessa de Girona, Marta Madrenas.