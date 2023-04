Unes enquestes amb llacunes tècniques vaticinen grans victòries del PSC al Baix Llobregat

Polèmica per unes enquestes que ha publicat el mitjà digital El Llobregat de diversos municipis del Baix Llobregat i l’Hospitalet. Durant les últimes setmanes el mitjà ha anat publicant enquestes de diversos municipis de la comarca fins que, aquest dilluns, hi ha hagut la presentació de tots els estudis encarregats pel diari digital, amb la presència de l’alcaldessa de l’Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.

La presentació de les enquestses de ‘El Llobregat’ aquest dilluns al Centre Cultural Tecla Sala de l’Hospitalet amb els perioidstes Neus Tomàs, Àlex Sàlmon i Xavier Adell / V.P

Enquestes amb un resultat contundent socialista

Les enquestes mostraven una gran contundència a la majoria de municipis del Baix Llobregat, i és que li donen majoria absoluta a Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Vallirana, Sant Boi de Llobregat i Abrera, juntament amb l’Hospitalet de Llobregat. També li donaven una victòria contundent a Gavà, Viladecans, Esparraguera o Sant Andreu de la Barca, mentre que Junts per Catalunya aconseguia dues majories absolutes a Martorell i Begues, els dos grans municipis del cinturó roig que domina l’espai convergent. El PP també obtenia el resultat de 12 regidors dels 13 a un dels seus principals feus: Castelldefels.

La polèmica és causada per diversos factors. Crida l’atenció que en totes les enquestes publicades digitalment i que signa el mitjà l’empresa que les fa es digui Taforasia S.L., que es tracta d’una empresa que, segons el registre mercantil, es dedica al negoci immobiliari. Té la seva seu social al carrer Major número 85 B de Castelldefels i té un capital subscrit de 3.000 euros. La qüestió no només arriba aquí, sinó que en l’edició publicada en paper, El Llobregat li ha canviat el nom a l’empresa que ha fet les enquestes i assegura que ha estat elaborada per CelesTel i dirigides pel sociòleg José Ramón Lorente Ferrer.

Canvi de nom de l’empresa enquestadora

En l’edició digital tampoc surt publicat el mostratge. És a dir, el marge d’error, els enquestats, la seva fórmula o, l’interval de dies, fet criticat pel sociòleg Salvador Cardús, qui creu que fer públic aquest tipus de detalls hauria de ser “una norma bàsica quan es publiquen enquestes que tampoc resol el problema de la qualitat”. “El fet que sigui una immobiliària és estrany”, també ha valorat Cardús, qui assegura que l’enquesta “no li mereix cap confiança” i creu que “danya a la demoscòpia“. En canvi, sí que hi han publicat aquestes dades en l’edició de paper d’una forma particular.

Segons el mitjà, es tracta d’una “mostra aleatòria de mil veïns del Baix Llobregat i l’Hospitalet”. Així doncs, mil persones de les més d’un milió que viuen al cinturó roig han sigut enquestades. Segons el mitjà, el col·lectiu més representat a l’estudi són les dones d’entre 45 i 64 anys (179), per sobre dels homes de la mateixa franja d’edat (171). Per gèneres el 52,5% dels enquestats són dones, contra el 47,7% dels homes. Els joves suposen el 14,9% de la mostra, les persones d’entre 31 i 44 anys representen el 24,2%, mentre que el segment d’edat d’entre 45 i 65 anys és el 35%, amb el 25,9% per sobre dels 65 anys. Les enquestes estan fetes de forma telefònica, amb un 55% de fix i un 45% de mòbils entre els dies 3 i 10 de març, just quan encara no hi havia les llistes presentades i hi havia alguns candidats que encara no havien anunciat la seva candidatura. El marge d’error de la mostra és del 3,16%, segons el mitjà, mentre que el nivell de confiança se situa en el 95,45%.

Aquestes dades no estan desglossades en els diversos municipis dels quals publiquen les enquestes. És a dir, no hi ha publicat el mostratge específic de l’Hospitalet o de Martorell. Segons el politòleg Marc Guinjoan, considera que el marge d’error seria del 3,16% si les enquestes fossin del conjunt del Baix Llobregat i de l’Hospitalet. “Estan fent estimació per a cada municipi. Quin percentatge és de Sant Vicenç dels Horts?”, es pregunta Guinjoan, qui creu que per a la resta de municipis la mostra és petita. Segons el politòleg, “assumint que s’han fet un nombre d’enquestes a cada municipi proporcionals a la seva població, a l’Hospitalet li pertocarien 241 enquestats. El marge d’error d’una enquesta d’aquesta mostra és de +-6% amb un nivell de confiança del 95% (i assumint màxima incertesa, p=q =0,5)”.

I avui @LHAjuntament organitza, amb participació de la candidata dels @socialistes_cat #LHospitalet la presentació d'una enquesta electoral realitzada per una empresa immobiliària sense solvència tècnica.



Davant aquest fet tan greu, presentem denuncia davant la Junta Electoral pic.twitter.com/biQromnqiS — Sílvia Casola 🎗 (@silviacasola) April 17, 2023

Denúncies d’ERC

I aquí no queda la polèmica. El Llobregat ha presentat aquest dilluns a la tarda tot el conjunt d’enquestes al Centre Cultural Tecla Sala de l’Hospitalet. Més enllà de la presència del seu director, Xavier Adell, també hi havia els periodistes Neus Tomàs i Àlex Sàlmon. Inicialment, l’alcaldessa de l’Hospitalet havia de donar la benvinguda als convidats sent “l’amfitriona”. Tanmateix, Esquerra Republicana de l’Hospitalet ha denunciat a la Junta Electoral Marín “per la utilització partidista de recursos públics en el context de les pròximes eleccions municipals ja convocades”. Consideren que la participació de Marín “suposa un incompliment de la normativa electoral”. Els republicans també critiquen que l’enquesta l’hagi fet Taforasia i que, en publicar l’edició en paper, hagin canviat el nom. A més, consideren que és una empresa sense cap solvència tècnica o professional i que la participació de Marín, en qualitat d’alcaldessa i amfitriona, representa una “clara vulneració de la necessària neutralitat de les institucions públiques”. Així ho denunciava la número 2 de la candidatura dels republicans a Hospitalet, Sílvia Casola, qui s’ha queixat que ho organitzi l’ajuntament.