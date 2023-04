La Moncloa allunya la possibilitat d’indultar Laura Borràs

La Moncloa ha tornat a allunyar la possibilitat d’indultar Laura Borràs, condemnada a quatre anys i mig de presó i 13 d’inhabilitació per prevaricació i frau documental. Si la justícia tomba els recursos de la presidenta de Junts contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Borràs quedarà en mans del govern espanyol si vol evitar la presó. Però aquest dijous –el mateix que la JEC decideix si retira l’escó a Borràs–, la ministra de Justícia, Pilar Llop, ha enviat un avís mentre parlava del cas de l’expresident d’Andalusia, José Antonio Griñán, que està condemnat a sis anys de presó per prevaricació i malversació pel cas ERE.

En una entrevista a Onda Cero, Llop ha defensat que el govern espanyol és molt “restrictiu” a l’hora de concedir indults i que no perdona condemnats per casos de corrupció. Malgrat que Junts defensa que la mateixa sentència del TSJC descarta la corrupció –i, per tant, entén que s’hauria de restituir Borràs com a presidenta del Parlament–, el govern espanyol no ho veu de la mateixa manera. Durant el seu viatge oficial a la Xina, Pedro Sánchez va evitar parlar explícitament de l’indult a Borràs, però es va encarregar de marcar el relat recordant que es tracta d’un “cas flagrant de prevaricació i de mal ús de recursos públics”.

La presidenta de Junts i expresidenta del Parlament, Laura Borràs / Europa Press

El govern espanyol desvincula el cas Borràs del dels presos polítics

El govern espanyol s’ha esforçat molt a deslligar el cas de Borràs del de la resta de presos polítics. Llop ha defensat que l’indult a Oriol Junqueras, Jordi Turull i la resta de líders del Procés es va fer per “motius d’utilitat pública” i que la “millora de la convivència” a Catalunya demostra que va ser una decisió encertada. “Per descomptat nosaltres som restrictius a l’hora de concedir indults i no els hem concedit en casos de corrupció, ni en casos de violència de gènere ni en els casos de tràfic de droga al Camp de Gibraltar”, ha insistit la ministra de Justícia.

Condemnada a quatre anys i mig de presó, Borràs pot veure reduïda la seva condemna a només dos anys –i evitar la presó– si prospera el procés d’indult parcial engegat pel mateix TSJC arriba a bon port. Aquesta situació, poc habitual, es dona perquè el tribunal es veu obligat pel Codi Penal a imposar una pena pels delictes que considera provats, però creu que la condemna és “excessiva” per les circumstàncies del cas.