Laura Borràs, pendent de si la Junta Electoral li retira l’escó aquest dijous

La Junta Electoral Central (JEC) es reuneix aquest dijous per abordar la retirada de l’escó de la presidenta de Junts i presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, després de la condemna a quatre anys i mig de presó i 13 anys d’inhabilitació pel fraccionament de contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). L’ens examinarà els escrits presentats per PPC, Cs i Vox perquè li retiri l’acta de diputada encara que la sentència no sigui ferma, igual que va passar amb l’expresident Quim Torra i l’exdiputat de la CUP Pau Juvillà.

Fonts de l’òrgan han explicat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que també té sobre la taula la possibilitat de traspassar el cas a la Junta Provincial Electoral, que ja està constituïda de cara a les eleccions del 28-M. Si finalment la JEC opta per assumir el recurs dels partits unionistes, el més probable és que segueixi la línia dels pronunciaments anteriors i consideri que la sentència del TSJC per prevaricació i falsedat documental és motiu suficient per dictar la seva inelegibilitat sobrevinguda, tal com estableix l’article 6.2 b) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG).

La presidenta de Junts, Laura Borràs, durant el judici al TSJC / Europa Press

Els precedents de Torra i Juvillà, un mal auguri per a Borràs

L’article en qüestió, que ja es va utilitzar per retirar l’escó a Torra i Juvillà, estableix que “són inelegibles els condemnats per sentència, encara que no sigui ferma, per delictes de rebel·lió, de terrorisme, contra l’Administració Pública o contra les Institucions de l’Estat quan la mateixa hagi establert la pena d’inhabilitació per a l’exercici del dret de sufragi passiu o la d’inhabilitació absoluta o especial o de suspensió per a lloc de treball o càrrec públic”. En el cas de Borràs, la inhabilitació per 13 anys afecta a qualsevol càrrec públic electe o de funcions de govern o administració.

Un cop presa la decisió de retirar-li l’escó, la JEC la traslladarà a la Mesa del Parlament, que haurà de fer-la efectiva. Posteriorment, el grup parlamentari de Junts haurà de decidir com substitueix la presidenta suspesa de la cambra. Una opció seria fer córrer la llista i que el següent nom passi a ocupar el seu escó i l’altra es deixar-lo vacant a mode de protesta. Si, en canvi, la Junta Electoral Central opta per enviar el cas a la Junta Provincial, els temps de decisió s’allargarien i qualsevol decisió es podria recórrer a la mateixa JEC.