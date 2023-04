Aragonès demana propostes concretes a Junts a canvi de l’Acord de Claredat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha plantat cara al rebuig i les crítiques dels últims dies a la seva intenció de reactivar l’Acord de Claredat. En una entrevista aquest dilluns a Betevé, Aragonès ha instat Junts per Catalunya a fer propostes concretes alternatives si no accepten l’Acord de Claredat. El president català s’ha mostrat sorprès per l’actitud del partit de Jordi Turull en relació amb aquest tema i ha apuntat que, a parer seu, la proposta implica pactar “els criteris per tornar a fer un referèndum” que aquest cop seria “reconegut” i el resultat del qual s’aplicaria. Aragonès ha reconegut que “és legítim criticar” la idea, però ha demanat que si es fa una crítica es faci amb una contraproposta. En aquesta línia, el cap de l’executiu català ha remarcat que “el problema” és que no saben quines són les propostes de Junts i, això, és una cosa que “està demanant des de fa molt de temps”, però des de la formació “no ho diuen” perquè, creu, “encara ho estan buscant”.

Pere Aragonès pressiona Junts perquè faci propostes concretes alternatives si no accepten l’Acord de Claredat / ACN

Junts acusa Aragonès de voler “tapar la seva foscor”

Aquest mateix dilluns al matí, el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha carregat durament contra la gestió d’Aragonès i la seva proposta de tornar a activar l’Acord de Claredat. Segons Rius, el president del Govern utilitza aquesta proposta per “tapar la seva foscor”. En una roda de premsa a la seu del partit, el portaveu de Junts ha aprofitat per criticar la gestió de l’executiu d’Esquerra Republicana pel que fa a la sequera. Rius ha recordat que “la sequera és deguda al canvi climàtic”, però ha afegit que “la mala gestió és responsabilitat del president qui ha institucionalitzat la incompetència”.