Aragonés pide propuestas concretas a Junts a cambio del Acuerdo de Claridad

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha plantado cara al rechazo y las críticas de los últimos días a su intención de reactivar el Acuerdo de Claridad. En una entrevista este lunes en Betevé, Aragonés ha instado Junts per Catalunya a hacer propuestas concretas alternativas si no aceptan el Acuerdo de Claridad. El presidente catalán se ha mostrado sorprendido por la actitud del partido de Jordi Turull en relación con este tema y ha apuntado que, a parecer suyo, la propuesta implica pactar «los criterios para volver a hacer un referéndum» que esta vez sería «reconocida» y el resultado del cual se aplicaría. Aragonés ha reconocido que «es legítimo criticar» la idea, pero ha pedido que si se hace una crítica se haga con una contrapropuesta. En esta línea, el jefe del ejecutivo catalán ha remarcado que «el problema» es que no saben cuáles son las propuestas de Junts y, esto, es una cosa que «está pidiendo desde hace mucho de tiempo», pero desde la formación «no lo dicen» porque, cruz, «todavía lo están buscando».

Pere Aragonès presiona Juntos para que haga propuestas concretas alternativas si no aceptan el Acuerdo de Claridad / ACN

Junts acusa Aragonès de querer «tapar su oscuridad»

Este mismo lunes por la mañana, el portavoz de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha cargado duramente contra la gestión de Aragonès y su propuesta de volver a activar el Acuerdo de Claridad. Según Rius, el presidente del gobierno catalán utiliza esta propuesta para “tapar su oscuridad”. En una rueda de prensa en la sede del partido, el portavoz de Junts ha aprovechado para criticar la gestión del ejecutivo de Esquerra Republicana en cuanto a la sequía. Ríos ha recordado que «la sequía es debida al cambio climático», pero ha añadido que «la mala gestión es responsabilidad del presidente, quien ha institucionalizado la incompetencia».