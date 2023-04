L’ONU insta l’Estat a prendre mesures per aturar la “persecució” contra ERC

Les Nacions Unides descriuen Esquerra Republicana com una organització “altament represaliada”. Així ho alerta la resolució de fins a cinc relators especials de l’ONU en resposta a una comunicació presentada per la secretària general d’ERC, Marta Rovira, com a representant de diverses víctimes de la formació amb la intenció de denunciar la repressió contra l’independentisme. En l’escrit, insten el govern espanyol a prendre mesures per aturar la “persecució” contra el partit d’Oriol Junqueras i mostren preocupació perquè les accions de “criminalització” .es converteixin en un “patró sistemàtic”.

Rovira manté una comunicació constant amb les Nacions Unides com a estratègia de litigació internacional impulsada per la republicana des del seu exili a Ginebra. En aquest últim contacte, la secretària general d’ERC ha recollit una actualització dels greuges de la repressió política de l’Estat contra el moviment independentista. Aquest diàleg ha donat alguns resultats positius, ja que ha aconseguit que diversos organismes internacionals referents en drets humans es posicionin en la situació entre Espanya i Catalunya. Per exemple, el posicionament l’Alt Comissionat de Drets Humans de l’ONU sobre Pegasus o l’informe de la Secretària General del Consell d’Europa sobre la llibertat d’expressió.

Persecució política, repressió econòmica i espionatge

En relació amb els fets que ha denunciat Rovira, l’ONU alerta que hi ha un “ús indegut del dret penal i el poder fiscalitzador de l’Estat per judicialitzar líders i membres de la societat civil que simpatitzin amb Esquerra Republicana”. Sobretot, mostren molta preocupació pel risc que la “criminalització” d’aquest grup de persones “es converteixi en un patró sistemàtic” per a la construcció de la causa general contra l’independentisme. Els relators de l’organització internacional indiquen que les accions denunciades “poden constituir una violació greu de la llibertat d’associació i reunió pacífica”.

La resolució posa el focus en la “persecució i estigmatització” dels membres d’Esquerra Republicana, el “dret a una defensa efectiva i a un judici imparcial, transparent i efectiu” dels casos oberts contra aquestes persones i en “la base fàctica i jurídica” de les detencions i càrrecs presentats contra ells. Les Nacions Unides també posen en dubte la “proporcionalitat” de les penes i considera “preocupant” la repressió econòmica i el fet que es vinculessin unes millors condicions penitenciàries “a canvi d’un cessament de l’exercici de certs drets o postures polítiques”, en referència a un eventual “penediment” per unes accions que “responien a les seves posicions polítiques”.

Reafirma la “legitimitat democràtica” de l’independentisme

Davant de la resolució d’aquests cinc relators, Rovira remarca que l’ONU “constata l’ús arbitrari d’alguns instruments de l’Estat espanyol per aturar l’independentisme”, és a dir, “la repressió política i exigeix al govern espanyol que prengui les mesures necessàries perquè hi posi fi”. A més, la secretària general d’ERC afegeix que aquesta resposta internacional “ha de servir una vegada més per reafirmar-nos en la legitimitat democràtica de la nostra causa. Tenim tot el dret del món de defensar la República Catalana per vies democràtiques”.

El document el signen els relators sobre la llibertat de reunió i associació, la relatora sobre la llibertat d’opinió i expressió, la relatora sobre la independència de magistrats i advocats -que es pronuncia per primera vegada sobre el cas de Catalunya-, la relatora sobre drets humans i llibertats fonamentals, i el Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària.