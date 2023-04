Junts acusa el Govern d’utilitzar l’acord de claredat per “tapar la seva foscor”

El portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha carregat durament aquest matí contra la gestió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a qui ha acusat d’utilitzar l’acord de claredat per “tapar la seva foscor”. Rius s’ha mostrat molt contundent a l’hora de valorar la gestió de l’executiu d’Esquerra Republicana pel que fa a la sequera. “La sequera és deguda al canvi climàtic, però la mala gestió és responsabilitat del president qui ha institucionalitzat la incompetència”, ha dit Rius en roda de premsa a la seu del partit.

El portaveu del partit de Turull ha recordat com els republicans han intentat fer-se valdre per la seva gestió de les competències de la Generalitat, però considera que han sigut “incapaços” de “gestionar eficaçment” la primera problemàtica greu que han tingut. En aquesta línia, Junts s’ha queixat que la Unió Europea hagi sancionat l’Estat espanyol perquè la Generalitat no ha presentat un pla per a les conques internes catalanes, així com ha nomenat una de les esmenes dels junters per als pressupostos del 2023 que es basava a ampliar la licitació de la dessaladora de la Tordera. “Va ser rebutjat pel PSC, ERC i els comuns”, ha recordat.

Josep Rius, Vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya 2/12/2022 / Mireia Comas

Propostes per combatre la sequera

Així mateix, els junters han recordat també com el govern encara no ha executat ni un euro dels 1.400 M€ que té pressupostats l’Agència Catalana de l’Aigua en la planificació que va fer la conselleria, quan Damià Calvet hi era al capdavant, per als anys 2022-2027. Tot i això, ha tret pit de l’abstenció del seu partit al decret de la sequera que es va convalidar fa unes setmanes al Parlament. “Vam actuar amb responsabilitat”, assegurava.

Reprovació a Jordà

Rius també creu que els ciutadans han començat a notar la sortida de Junts del Govern de la Generalitat i diu que, quan ERC governa sola, és “incapaç” de resoldre els problemes de la gent. “Quan ERC no té l’excusa del soroll dels seus socis, es veuen les mancances i les incapacitats com a gestor”, ha dit Rius. De fet, Junts ha posat molt d’èmfasi en les seves propostes per a la cimera de la sequera que es va celebrar fa tres setmanes: Volen la contractació d’emergència per als funcionaris i una moratòria de les sancions als ajuntaments que incompleixin el decret de sequera. “ERC i PSC hi van rebutjar per un càlcul electoral”, ha acusat.

A més, també ha acusat la consellera d’Acció Climàtica d’estar “desapareguda”. “Ha necessitat que el president assumeixi les regnes d’aquesta problemàtica”, ha dit Rius, qui no ha descartat la seva reprovació. De fet, ha recordat la reprovació del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i la probable reprovació del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.