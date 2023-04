Els Bombers estabilitzen l’incendi de Portbou i la Catalunya Nord

Els Bombers de la Generalitat ha donat per estabilitzat l’incendi de la Catalunya Nord que va fer el salt a Portbou (Alt Empordà) després d’una nit llarga on unes 40 dotacions han treballat per contenir les flames que amenaçaven el flanc dret. El foc ha cremat un miler d’hectàrees en total, de les quals un centenar al Principat, segons els càlculs dels Agents Rurals. Els bombers continuen treballant sobre el terreny amb una línia d’aigua i eines manuals per fer front a les pulsacions de vent que es produeixen cada 10 o 15 minuts i que els han mantingut en alerta tota la nit.

Els veïns de Portbou que van ser desallotjats de casa seva ha pogut tornar aquest diumenge a la nit. Una vintena de ciutadans francesos que van quedar atrapats a la frontera han hagut de passar la nit en allotjaments rurals que els ha facilitat l’Ajuntament de Portbou. El dispositiu de Catalunya està format per un centenar de bombers, 43 vehicles del cos, agrupacions de defensa forestal, Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, Protecció Civil i Policia Local. A la banda francesa hi treballen 362 bombers i 40 gendarmes de la Prefectura dels Pirineus Orientals.

Diversos vehicles esperen poder travessar a França / ACN

Talls a l’N-260 per facilitar les tasques d’extinció

L’N-260 continua tallada en els dos sentits de la marxa a conseqüència de les flames. Els bombers catalans i francesos fan servir la carretera per desplaçar-se al llarg del perímetre del foc. També hi ha hagut afectacions a la R11 de Rodalies, que es manté tallada i la circulació de trens està interrompuda i només es garanteix el servei fins a Portbou. Almenys tres bombers han resultat ferits lleus pel fum i han estat atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques.

L’alcalde de Portbou, Xavier Barranco, va anunciar les primeres evacuacions de veïns a mitja tarda del diumenge després que el fos arribés a només 300 metres del municipi. L’Ajuntament va habilitar un centre cívic perquè els veïns s’hi poguessin refugiar i no estiguessin exposats al fum de l’incendi.