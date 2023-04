Un incendi al Rosselló arriba a Portbou cremant 750 hectàrees

L’incendi que des d’aquest diumenge crema al Rosselló afecta unes 750 hectàrees, 96,37 de les quals a l’Alt Empordà, segons càlculs dels Agents Rurals. En declaracions a la premsa, el cap d’Emergències de la regió de Girona, Jordi Martín, ha detallat que el foc, que ha començat entre Banyuls i Cervera de la Marenda, a la Catalunya del Nord, ha arribat fins a Portbou aquest diumenge a la tarda, però que no creuen que afecti el nucli del poble.

Així mateix, ha explicat que preveuen que les persones desallotjades o que s’han quedat atrapades a un i altre costat de la frontera puguin anar cap a casa. Tot i això, ha avisat que la carretera N-260 seguirà tallada durant la nit perquè la fan servir tant els Bombers de la Generalitat com els dels Pirineus Orientals. Un bomber ha resultat ferit lleu pel fum i ha estat atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

L’alcalde del municipi català, Xavier Barranco, ha explicat que ja s’ha començat a evacuar els primers veïns del barri de la muntanya un cop el fum ha arribat a la localitat. En declaracions a Catalunya Ràdio, Barranco ja havia avisat que el foc era “a tocar” del terme, “a 300 metres aproximadament”. L’Ajuntament ha habilitat el centre cívic perquè la gent s’hi refugiï i no estigui exposada al fum i ha donat instruccions perquè no surti al carrer sense mascareta.

El foc, que ha començat entre Cervera de la Marenda i Banyuls, al Rosselló, ha obligat a tallar la carretera N-260 i també ha fet suspendre la circulació de trens transfronterers entre Portbou i Cervera. Segons ha informat Adif, els passatgers fan un trajecte alternatiu per carretera. Per la seva banda, SNCF ha informat que no circula cap tren des de Portbou fins a Perpinyà, la qual cosa deixa sense servei localitats com Argelers, Portvendres i Banyuls. L’operador ferroviari francès estima recuperar el servei demà dilluns a les deu del matí.

#IFCatalunya Nord ha entrat al terme de Portbou. El front afecta el puig de la Farella. Ara mateix treballem en l'incendi amb 25 dotacions terrestres (63 persones), incloses #GRAF i #EPAF. Els dos avions han retornat a base; no poden volar per la força del vent. #bomberscat — Bombers (@bomberscat) April 16, 2023

El dispositiu de Catalunya el formen almenys 103 bombers, 43 vehicles del cos, agrupacions de defensa forestal (ADF), Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, Protecció Civil i Policia Local, a banda dels equips francesos, que segons la Prefectura dels Pirineus Orientals han mobilitzat 362 bombers i 40 gendarmes.

Cal apuntar que la forta tramuntana que està bufant aquesta tarda a l’Empordà ha obligat a aturar l’extinció aèria i, de retruc, ha provocat que les flames s’hagin escampat des del punt inicial cap al pic de Sant Joan i cap a l’Empordà. L’incendi arriba aquest diumenge a la tarda a tocar del pantà de Portbou, on els efectius d’extinció treballen perquè no segueixi avançant cap al sud.

L’incendi a la franja, controlat

A l’altre extrem de Catalunya, a la Franja, els Bombers han donat per controlat l’incendi que crema des d’aquest dissabte. El cos ha explicat que durant la nit i matinada hi mantindran sis dotacions terrestres que revisaran el perímetre i dilluns al matí n’hi haurà vuit. El foc va començar al municipi de Mequinensa, a la Franja de Ponent, i empès pel vent va saltar a l’altra banda del riu, a la Granja d’Escarp, des d’on es va estendre fins a Seròs. El darrer balanç dels Agents Rurals xifra l’àrea afectada en 453 hectàrees: 138,73 a Catalunya i la resta a l’Aragó.