A judici el ‘Juan Valdez’ de la cocaïna de Mataró

La secció 8 de l’Audiència de Barcelona asseurà al banc dels acusats aquesta setmana un dels narcotraficants de proximitat més ocurrents del Maresme. De fet, va portar de corcoll els Mossos d’Esquadra pel seu peculiar sistema de venda i distribució al detall de cocaïna i haixix. El seu tret distintiu era que el menú o catàleg de serveis era camuflat majoritàriament amb noms a begudes de cafè. Un detall que va portar alguns dels 132 clients detectats per la policia a batejar-lo com el Juan Valdez mataroní de la cocaïna, prenent el nom de la figura icònica del cafeter colombià que traginava els grans dels cafetars arreu del món en un popular anunci.

De res li han servit les habilitats en la venda. Ara, el ministeri fiscal li demana sis anys de presó i 18.000 euros de multa. Una pena que, un cop completa, inclou la seva expulsió de l’Estat espanyol. Si durant el compliment de la condemna se li atorga un tercer grau o la llibertat condicional, també haurà d’agafar les maletes i abandonar l’estat, atesa la seva condició d’immigrant sense una situació clara d’estada. Això sí, fins ara no tenia antecedents penals. Seguiments, intervenció de les comunicacions i un escorcoll que recull la causa van destapar l’entramat de M. M., àlies Juan Valdez.

Cafè o tallat?

Segons l’atestat policial que recull el ministeri públic, l’acusat venia drogues al detall com a mínim des del 2016. Amb aquesta sospita, els Mossos d’Esquadra d’investigació criminal van començar a seguir-lo de prop, fins al punt que li van intervenir les comunicacions del seu telèfon mòbil, amb què presumptament atenia les trucades de compra, venda i distribució. Així, del 28 d’abril del 2017 fins al 5 de desembre del mateix any, els Mossos li van seguir les passes i van poder fer un esquelet de la seva estructura comercial. En concret, van detectar i identificar 132 clients -pel capbaix, atès que després van descobrir que treballava amb altres números de mòbil- amb els quals hauria consumat 639 vendes, principalment de cocaïna.

El sistema de venda seguia un estricte protocol. Atenia la trucada, recollia la comanda i la servia en diferents punts de la capital del Maresme, com ara davant de la farmàcia del barri de Cerdanyola o el Bar Alsus, on es desplaçava amb dos tipus de vehicles, un C3 i un C4, de la casa Citroën. Les compres s’encomanaven amb un argot cafeter. Segons la policia, a la carta hi tenia un “petit”, “tallat” o “mig cafè amb llet” o “menudet”, per mig gram de cocaïna i “cafè o cafè amb llet” per al gran, tot i que amb alguns clients utilitzava “pizza” o “cervesa” per a aquesta quantitat. Els pagaments també atenien diversos criteris: efectiu, per transferència bancària, amb bitllets de loteria i fins i tot, amb eines.

Amb els seguiments i les intervencions telefòniques els Mossos van convèncer el titular del jutjat d’instrucció 4 de Mataró de practicar una entrada i escorcoll del domicili de l’investigat. El jutge ho va acordar el 5 de desembre del 2017 i les sospites es van confirmar. Dins l’habitatge van trobar-hi una caixa de sabatilles Nike, amb una norantena de bossetes amb cocaïna a punt per a la seva distribució, una roca de cocaïna de 36 grams, 3.175 euros que la policia relaciona amb el seu negoci, una balança de precisió, bossetes i precinte. A més, d’una agenda amb anotacions que han dibuixat el mapa del negoci de l’acusat. El judici és previst que se celebri en dos dies, dilluns i dijous, perquè el cas ja té gairebé sis anys i ha estat complex poder convocar alhora els policies que van participar en l’operació.